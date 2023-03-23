Гатчинская спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по тайскому боксу
Гатчинская спортсменка Ольга Наумкина вернулась с серебряной медалью с чемпионата России по тайскому боксу.
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Чемпионат страны проходил в Магнитогорске и собрал около 200 участников из 31 региона страны. Ольга Наумкина выступала в весовой категории 54 кг. Она провела три боя и одержала две победы.
Подготовили спортсменку Рамиль Курмантаев и Владимир Костромцов.
Фото: комитет по спорту Ленинградской области
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