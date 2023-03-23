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Гатчинская спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по тайскому боксу

Гатчинская спортсменка Ольга Наумкина вернулась с серебряной медалью с чемпионата России по тайскому боксу.

Рубрики:  Спорт

Чемпионат страны проходил в Магнитогорске и собрал около 200 участников из 31 региона страны. Ольга Наумкина выступала в весовой категории 54 кг. Она провела три боя и одержала две победы.

Подготовили спортсменку Рамиль Курмантаев и Владимир Костромцов. 

Фото: комитет по спорту Ленинградской области

 