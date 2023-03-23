На тройняшек ― 3 миллиона

В семье Натальи и Егора Сониных в августе 2022 года родилась тройня – сыновья Лев, Роман и Федор. Согласно нормам Социального кодекса Ленинградской области, таким семьям в регионе оказывается единоразовая поддержка в виде сертификата для приобретения жилья.

Глава семейства трудится в ФСК ЕЭС, мама является сотрудником «Почты России». В семье уже воспитывается старший сын Максим.

― Очень рад за семьи, в которых рождается сразу трое детей! Регион поддерживает их сертификатом для приобретения жилья. Кроме того, на каждого ребенка супругам выплачивается по 100 000 рублей, есть и другие льготы. Это была пятая семья, в которой родилась тройня и которая обратилась за сертификатом в 2022 году. Сейчас ожидаем принятие решения еще по одной такой семье из Всеволожского района, ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.