Серебро ленинградских дзюдоистов
В Санкт-Петербурге прошёл 49-й традиционный командный юношеский турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петрова на призы Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сборная команда Ленинградской области стала серебряным призером турнира.
Соревнования проходили среди юношеских команд 2006-2008 годов рождения в восьми весовых категориях: 50 кг, 55кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг.
На татами встретились команды из разных городов нашей страны, среди которых Тула, Рязань, Уфа, Вологда, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и др.
В состав сборной команды Ленинградской области вошли дзюдоисты из Выборга, Гатчины, Кингисеппа, Соснового Бора и Киришей. Гатчину на турнире представлял воспитанник клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Константин Лебедев. Ему пришлось бороться в весовой категории 90 кг, имея лишь 79 кг собственного веса.
В упорной борьбе в финал пробились команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В финальной встрече победу одержали спортсмены из Северной столицы. Бронзовыми призерами стали команды из Тулы и Рязани! Участники были награждены медалями, кубками и ценными призами.