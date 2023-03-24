Серебро ленинградских дзюдоистов

Соревнования проходили среди юношеских команд 2006-2008 годов рождения в восьми весовых категориях: 50 кг, 55кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

На татами встретились команды из разных городов нашей страны, среди которых Тула, Рязань, Уфа, Вологда, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и др.

В состав сборной команды Ленинградской области вошли дзюдоисты из Выборга, Гатчины, Кингисеппа, Соснового Бора и Киришей. Гатчину на турнире представлял воспитанник клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Константин Лебедев. Ему пришлось бороться в весовой категории 90 кг, имея лишь 79 кг собственного веса.

В упорной борьбе в финал пробились команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В финальной встрече победу одержали спортсмены из Северной столицы. Бронзовыми призерами стали команды из Тулы и Рязани! Участники были награждены медалями, кубками и ценными призами.