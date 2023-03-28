Можно ли вернуть отданные мошенникам деньги?

1. Если такая ситуация все же произошла, то первое, что необходимо: обратиться в банк и сообщить о произошедшем и подать заявление о блокировке счёта и отзыве перевода. В единичных случаях деньги удается вернуть (случается, что деньги еще не зачислены получателю из-за технического сбоя или счет получателя заблокирован из-за жалоб на мошенничество). К сожалению, банк не обязан возвратить потерянные деньги по умолчанию. Если человек сам перевел деньги мошеннику (сообщил пароли или код из смс/push-уведомления, иные данные для совершения перевода), то ответственность банк не несет. При этом не важно, насколько был убедителен мошенник. Даже если поступило сообщение или звонок от «сотрудников полиции или ФСБ», что сотрудник банка похитил персональные данные, а теперь совершает с вашего счета переводы в пользу армии Украины, а вам за это грозит обвинение в госизмене. Если владелец счета верит в сказанное и переводит деньги – ответственность за перевод на владельце счета. В большинстве случаев для банка это выглядит как обычный перевод, а переводы не возвращаются обратно только по требованию отправителя. Несмотря на то, что банк только в редких случаях может помочь вернуть деньги, сообщать о случившемся необходимо прежде всего для того, чтобы помочь другим людям, чтобы банк рассмотрел обращение и проверил транзакции счета получателя, заблокировал его до выяснения обстоятельств, внес номер телефона звонившего в базу мошеннических.

Однако в ряде случаев банк может вернуть похищенные мошенниками деньги если:

- клиент в течение суток после списания средств сообщил об этом в банк, написал заявление на возврат перечисленных со счета средств и заблокировал карту;

- списание средств с карты произошло без участия и без ведома владельца счета и он не нарушал правила безопасного использования карты (не сообщал пароли и коды, не передавал данные карты третьим лицам).

Банк рассматривает заявление клиента и, перед принятием решения о выплате, выясняется причина произошедшего. Если будет установлена ошибка/вина банка (например, брешь в системе безопасности или недобросовестные действия служащего), деньги возвратят.

Гарантированный возврат от банка похищенных средств можно получить лишь если банк:

- не уведомил клиента о списании денег;

- не обеспечил безопасность переводов и счетов;

- знал, что данные/карта похищены, но все равно осуществил трансакцию;

- имелись признаки, что операции совершаются без ведома клиента (несколько списаний подряд, нетипичные для клиента операции, операции с устройства/ на счет лицу, включенному в базу данных Банка России о попытках и случаях осуществления перевода денежных средств без согласия клиента), но не приостановил их исполнение;

- допустил техническую/иную ошибку, которая привела к потере средств клиента.

2. Помимо уведомления банка, нужно подать заявление в полицию (по факту мошеннических действий). Возбуждение уголовного дела необходимо не только для проведения расследования и сбора потерпевших, но и будет не лишним для того, чтобы в дальнейшем для суда у вас могло быть подтверждение вашей добропорядочности (что вы-жертва).

Нередко возвращать похищенные (даже без вины клиента) деньги приходится через суд. Все чаще при рассмотрении подобных споров судами исследуется факт добросовестности и должной осмотрительности банка при исполнении поручения клиента на перевод средств, что позволяет надеяться на определенную предсказуемость судебных решений.

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится Проект федерального закона «О внесении изменений

в Федеральный закон «О национальной платежной системе»

(№ 197920-8), который разработан с целью совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств («антифрода»), в котором предлагается увеличить суммы возврата банками денежных средств, уже похищенных мошенниками. Также предлагается обязать не только банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя средств проводить проверку операций на признаки мошенничества (включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России), дать право банкам приостанавливать на 2 дня подозрительные операции (чтобы у владельца карты было время одуматься и осознать факт обмана).





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