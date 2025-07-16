Юлиана Григорец покорила ультрамарафон в Южной Африке

«The Comrades Marathon» – старейший и самый массовый ультрамарафон в мире. Маршрут ультрамарафона длиной

90 км (раньше было 89 км) проходит по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал – от Питермарицбурга до Дурбана.

Трасса проложена по асфальту вдоль гористой местности, набор высоты – 1200 метров. Каждый год направление – вверх по трассе или вниз – меняется. В этом году спортсменам предстояло бежать вниз.

На старт вышли 22685 человек, но финишировали только 18214 самых выносливых.

Из России участие приняло 233 спортсмена, в том числе участница бегового сообщества «Гатчинские пробежки» Юлиана Григорец. Она преодолела дистанцию за 8 часов 30 минут и заняла 9 место среди женщин из России. На такой длинной дистанции спортсменка попробовала свои силы впервые. А начала заниматься бегом она в 2019 году в сообществе «Гатчинские пробежки».

Поздравляем Юлиану с таким невероятным результатом и желаем ей дальнейших успехов!

К слову, россиянин Николай Волков, неоднократный участник Гатчинского полумарафона, взял третье место с результатом 5:29:45 в условиях очень серьезной конкуренции. Николай – первый из российских спортсменов, кто поднялся на мужской подиум Comrades за последние 16 лет. Александра Морозова стала второй в женском забеге. Ее время – 5:55:56.