В Ленобласти растет интерес к строительству частных домов

Ленинградская область не отстает от трендов — больше двух третей введённого жилья приходится на ИЖС. «Семьи растут и в условиях высокой ставки всё чаще выбирают собственный дом. Это позитивный тренд на комфортные условия, который мы будем поддерживать», — отметили в региональном Правительстве.



Всего, по оперативным данным комитета по строительству Ленобласти, за первые шесть месяцев в Ленинградской области введено 2,2 млн кв. метров жилья, что составляет 63,2% годового плана и почти на 2% больше прошлогодних показателей.



Наибольшие объемы строительства зафиксированы во Всеволожском (717 тыс. кв. м), Ломоносовском районах (412 тыс. кв. м) и Гатчинском округе (232 тыс. кв. м). Напомним, ввод жилья и социальных объектов остаётся одним из ключевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», благодаря которому создаются комфортные условия для семей в нашем регионе.