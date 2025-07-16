Мессенджеру MAX поручено стать цифровой платформой

MAX обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей. По заявлениям министра цифрового развития Максута Шадаева, презентация национальной платформы планируется уже нынешним летом. К осени должны в полной мере заработать каналы, публичное тестирование которых узкой группой пользователей началось на днях.

Уже сегодня двум миллионам пользователей доступна возможность отправки тяжелых файлов до 4 ГБ, качественные аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете, групповые видеозвонки и чаты, денежные переводы в чате с собеседником, а также интегрированный помощник на основе искусственного интеллекта для решения рабочих и бытовых задач - GigaChat 2.0.

На этом фоне выбор VK в качестве разработчика кажется экспертам закономерным. VK доказало на примере магазина приложений RuStore, платформы VK Видео и роста популярности своих соцсетей, что умеет в короткие сроки эффективно решать задачи по созданию популярных и востребованных цифровых продуктов.

Сделать сервис точкой входа в цифровую среду смогут две особенности. Во-первых, возможность подтверждения личности через ЕСИА, иными словами - через "Госуслуги". Это должно поставить заслон для различных мошенников. Во-вторых, анонсированные ранее госсервисы - цифровой ID и "Госключ" - появятся именно в МАХ.

Платформа уже сегодня обладает всеми необходимыми возможностями для интеграции, и совместная с Минцифры работа уже ведется. Это позволит вывести большую часть бытовых документов в электронный формат: например, договор аренды, покупка автомобиля или запись к врачу. Пользователю достаточно будет отсканировать QR-код, загрузить документы в мессенджер, подписать их и отправить оператору.

Мощным толчком для развития MАХ станет то, что с учетом законодательных ограничений на передачу данных от целого ряда коммерческих структур, таких как банки и операторы связи, через иностранные платформы гражданам эта коммуникация также перекочует на национальную цифровую платформу.

Кроме того, она имеет набор функций для развития коммерческой деятельности. Сегодня там уже есть сервисы Альфа-Банка, ВТБ, Сбера, Ozon. Очень важно присутствие там YClients как сервиса, используемого огромным числом малых бизнесов.

"MAX - это не просто альтернатива популярным мессенджерам, это другой уровень коммуникации между государственными или коммерческими службами и пользователями. Благодаря возможности пройти верификацию через портал Госуслуги повышается уровень доверия и безопасности онлайн, ведь пользователь точно знает, что общается именно с тем, с кем должен, а не с мошенниками. Все это выводит онлайн-коммуникации на принципиально новый уровень в эпоху, когда фишинг, буллинг и социальная инженерия стали частью цифровых угроз", - говорит депутат Госдумы Антон Немкин.

Появление национального мессенджера означает, что задача защиты пользователей от мошенников решается на государственном уровне

Эксперты призывают более сдержанно относиться к возможностям платформы MAX, которая находится только в начале своего пути и фактически в статусе бета-тестирования. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, весь функционал платформы будет реализован значительно позже.

"Сегодня ключевая задача - не столько продемонстрировать совершенство продукта, сколько начать набор аудитории и протестировать основные модули на реальных пользователях. В этом смысле MAX отвечает ожиданиям", - сообщил Зыков.

По словам эксперта, полноценная версия MAX с интеграцией госуслуг и цифровым ID будет представлена осенью, а значит, функционал будет наращиваться крайне стремительно - новые функции сегодня появляются фактически с каждым еженедельным обновлением приложения.

"Уже сейчас видно, что в коде мессенджера присутствует множество заимствованных из старых наработок ТамТам, и речь не о будущем, а о скрытом, но уже заложенном потенциале. Например, каналы технически существуют, просто пока включены лишь для избранных - в первую очередь крупных блогеров, для отлова багов и подготовки к массовому запуску. Очевидно, что разработка идет параллельно с маркетинговой кампанией, а не последовательно, как это бывает в стартапах", - говорит эксперт.

Другой важный фактор - это создание платформы мини-приложений, добавляет Зыков. "Это необходимо, чтобы сторонние сайты могли прийти со своими сервисами внутрь мессенджера. Сейчас это отлично реализовано в соцсети ВКонтакте. Это позволит сделать из MAX тот самый аналог WeChat: оплата онлайн и офлайн, вызов такси, бронирование столика, заказ еды и продуктов и т.д. И конечно, там появятся игры - куда без этого", - полагает Зыков.

Эксперты отмечают, что перетягивание аудитории, которая консервативна сама по себе, на другую платформу - это долгосрочная задача, и она потребует серьезных усилий как со стороны разработчиков, маркетологов, так и со стороны властей. Но в любом случае появление национального мессенджера - важное событие для общества и для каждого человека. Это означает, что цифровая безопасность и защита пользователей от мошенников - задачи, которые решаются на государственном уровне на основе полностью российского сервиса. Он разработан здесь и хранит все свои данные и данные пользователей внутри страны. И с этой точки зрения национальный мессенджер - это фактор безусловного укрепления цифрового суверенитета страны.

Олег Капранов, «Российская газета»

Фото Сергея Михеева