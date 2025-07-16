17 июля в Гатчине отключат воду
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по ремонту водопровода 17.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, ул. Кныша, д. 17,
бул. Авиаторов, 3 кор. 1, 2, 3.
В связи с проведением работ по ремонту водопровода 17.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 25,
ул. Чехова, 19,
ул. Волкова, д. 1 кор. 1, 2, 3, 4.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.