17 июля в Гатчине отключат воду

Почему одних лебедей называют шипунами, других - кликунами, а некоторых - даже малыми? Правда ли, что в нашем регионе можно встретить все виды лебедей России? Почему птенцов лебедей называют гадкими утятами? А Вы знали, что лебеди не умеют нырять? Об этом и многом другом рассказывает Павел Глазков - телеведущий, автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук.