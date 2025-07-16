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17 июля в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по ремонту водопровода 17.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Кныша, д. 17, 

бул. Авиаторов, 3 кор. 1, 2, 3.

В связи с проведением работ по ремонту водопровода 17.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 25,

ул. Чехова, 19,

ул. Волкова, д. 1 кор. 1, 2, 3, 4.