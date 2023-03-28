Сын-угонщик

Днем 27 марта в полицию поступило заявление от 56-летней жительницы Гатчинского района о том, что ночью 26 марта неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «Санг Йонг», припаркованный у дома 10 на Железнодорожной ул. станции Верево.

В тот же день в 19:50 на Кузьминском шоссе г. Пушкин автомобиль был обнаружен, введен план «Перехват».

Спустя несколько минут у дома 58 по Парковой улице в Пушкине наряд Госавтоинспекции остановил разыскиваемый автомобиль, за рулем которого оказался 27-летний ранее судимый сын заявительницы.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Автомобиль передан собственнику.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.