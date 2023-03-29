Родители сдали ЕГЭ

Будущие выпускники при поддержке педагогов и родителей два года целенаправленно готовятся к экзаменам. И вот уже выбраны предметы для сдачи ЕГЭ, учебные заведения для поступления, но все же остались организационные моменты, на которые необходимо обратить внимание.

В рамках акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» взрослые получили возможность поменяться местами со своими детьми и оценить всю процедуру ЕГЭ - от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Им предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Помимо родителей выпускников атмосферу ЕГЭ прочувствовали депутаты и журналисты, представители администрации Гатчинского района и руководители общественных организаций.

Самой массовой площадкой по сдаче ЕГЭ взрослыми стал пункт проведения экзаменов №16 (ППЭ-16), расположенный в Гатчинской школе №2. Прежде чем сесть за парты, родители встретились с руководителями пунктов приема экзаменов, учителями и психологами. В актовом зале школы прошла пленарная часть мероприятия, где собралось более 180 человек, еще 74 человека подключились к площадке через социальную сеть. Кроме того, дистанционно в онлайн-режиме в мероприятии участвовали родители, собравшиеся на ППЭ-18 в Сиверской гимназии и на ППЭ-19 в Коммунарской школе №1.

От руководства Гатчинского района родителей приветствовал заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук.

- Основная задача, конечно, не проверить ваши знания, а предоставить вам возможность увидеть, в каких условиях, насколько комфортно проходит процедура сдачи ЕГЭ. Наши педагоги, школа, комитет образования делают все, чтобы ребята получили знания, а задача родителей обеспечить психологический настрой детей для успешной сдачи экзаменов. Наша задача - вселить в них уверенность, что все обязательно получится.

Марк Витальевич обратил внимание, что в начале марта, когда подобный экзамен проводился в Москве, в нем приняли участие всего 40 родителей. А в Гатчинском районе только на одном пункте присутствует порядка 180 родителей.

- Это здорово! Значит, гатчинские родители имеют правильную мотивацию, – отметил Марк Витальевич.

Перед участниками акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» выступила председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых.

- На основной период сдачи ЕГЭ в Гатчинском районе на сегодня зарегистрировано 882 человека. В том числе выпускников текущего года 704 человека, выпускников прошлых лет - 76 человек и два студента колледжа, - сообщила Наталья Андреевна. - Если ваш ребенок показывает не очень высокие результаты в учебе, на пробных экзаменах нужно снизить родительские амбиции. Нельзя переступать через возможности ребенка. У вас еще есть время изменить планы.

Наталья Быстрых рассказала о готовности системы образования Гатчинского района к проведению ГИА в 2023 году.

- Система образования полностью готова к проведению процедуры. Все пункты проведения экзаменов оснащены по последним требованиям безопасности, санитарных норм и технического оборудования, - сообщила Н.А. Быстрых, подчеркнув, что ежегодно на усовершенствование информационной базы закладываются достаточно серьезные суммы.

Руководители образовательных учреждений и администраций поселений также заверили, что в школах созданы благоприятные условия для того, чтобы ребята достойно сдали экзамены.

- Как говорится, «не так страшен черт, как его малюют». Справимся! Атмосфера у нас, как всегда, доброжелательная, сотрудники квалифицированные, готовые помочь, а знаний нашим детям – не занимать, - отметила директор Сиверской гимназии Светлана Окунева.

Гатчинская школа №2 уже 16-й год является пунктом проведения экзаменов. И весь коллектив бессменно участвует в этом важном деле. О самой процедуре проведения подробно рассказала руководитель ППЭ-16 Ирина Костромина.

- Нам очень понятны ваши волнения и тревоги: о ЕГЭ говорят много и разное, - отметила И.Н. Костромина. – Сегодня вы убедитесь, что ЕГЭ – прозрачная процедура: требования ко всем участникам ЕГЭ, организаторам абсолютно одинаковые во всех субъектах РФ, потому что все это проводится в соответствии с едиными нормативными документами.

Одной из важнейших сторон подготовки к ЕГЭ является психологическая поддержка выпускников. Педагог-психолог Гатчинской школы №2 Наталья Мординсон дала советы, как подготовить себя и ребенка, как настроить на успех, что можно и чего нельзя на экзамене, как снять излишнюю тревожность.

Оказалось, в этом нет ничего сложного. Просто детям нужно подсказывать, как правильно подготовиться. Например, чтобы «не застрять на пороге школы», на экзамен следует одеться так, чтобы не звенеть, проходя через рамку металлодетектора. И одной тревогой будет меньше.

Русский язык является обязательным предметом для сдачи ЕГЭ, наряду с математикой.

- Подготовиться к ЕГЭ по русскому языку без репетиторов реально. Нужно научиться внимательно читать задания и четко выполнять то, что требуется, - советует эксперт региональной предметной комиссии по русскому языку, педагог Вырицкой школы №1 Наталья Филиппова.

- Данное мероприятие, безусловно, очень полезно для родителей, - уверена директор Гатчинской школы №2 Галина Кульбака. - Входя в здание школы, они сразу попадают на пункт проведения экзаменов, регистрируются, проходят через детектор, попадают в аудиторию, где предоставляется возможность выполнить задания (КИМы), в данном случае, по русскому языку. В прошлом году родители писали математику. Сегодня – русский язык. В нашу задачу не входит проверка заданий. Мы думаем, что для родителей это и полезный опыт, и возможность понять, что сейчас ребенок изучает в школе.

После общения с педагогами на всех трех площадках родители заняли места в аудитории и поучаствовали в практической части.

Татьяна Можаева