Ленобласть поддерживает инициативу расширения нацпроекта «Производительность труда»

«Внедрение принципов бережливого производства доказало свою эффективность. В прошлом году наши предприятия благодаря нацпроекту увеличили чистую прибыль на 46%. Мы видим, что количество желающих присоединиться к проекту растет: сейчас 67 компаний улучшают производственные процессы. Но важнее создавать культуру производства еще в процессе получения профессии. Поэтому мы первыми в стране запустили проект обучения студентов колледжей методикам бережливого производства», - прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Программа, разработанная Ленобластью совместно с Федеральным центром компетенций, стартовала в этом году в Кировском и Волховском техникумах. С сентября 2023 года дисциплину интегрируют в образовательный процесс всех средне-профессиональных учебных заведений региона. До конца года обучение пройдут 400 человек.

Также Ленинградская область расширяет рамки реализации нацпроекта за счёт оптимизации процессов в учреждениях социальной сферы.

Ранее Минэкономразвития представило свои предложения по расширению параметров нацпроекта. Среди них: открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Сейчас в нацпроекте могут участвовать обрабатывающие производства, компании из сфер торговли, строительства, транспортно-логистической отрасли, сельского хозяйства.

Нацпроект «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.