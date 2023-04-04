Александр Дрозденко принял участие в заседании президиума Госсовета

«Среди первоочередных предложений, которые мы проработали к заседанию президиума Госсовета, можно выделить несколько особо значимых. В их числе необходимость актуализировать внешнеэкономическую стратегию России, уточнив перечень дружественных стран для поддержки экспорта. В короткие сроки следует разработать новые модели страхования экспортных сделок. Важно внедрить транспортную субсидию для равномерной нагрузки транспортных экспортных коридоров, в том числе для восстановления конкурентоспособной логистики на Северо-Западе», —подчеркнул Александр Дрозденко.

Также, как отметил глава региона, необходимо поддержать выход на экспорт предприятий, расположенных на новых территориях.

В фокусе внимания — защита отечественных производителей на высоконкурентном рынке. Нужно использовать механизм пересмотра таможенных пошлин на те товары, которые локализованы в России. Так как сейчас товарные группы в ТН ВЭД очень широкие, то, в результате, одинаковой пошлиной обложены как товары, которые не производятся в России, так и товары, которые уже производятся, и которые должны быть защищены достаточно высокими ввозными пошлинами.

Кроме того, экспортерам сырьевых и несырьевых товаров необходимо предоставить равные условия перевозок.

«Сейчас транспортная система по многим направлениям занята большими объемами сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью и производители сложной продукции, которые в непростой борьбе нашли клиентов за рубежом, не могут вовремя и надежно вывезти свой товар. Наше предложение: присвоить приоритет несырьевым экспортным грузам с высокой добавленной стоимостью и уточнить тарифную систему с целью выравнивания платежей за перевозку грузов с высокой и низкой добавленной стоимостью. Тем самым мы дадим возможность нашим производителям вывозить свой товар и завоевать рынок», — отметил Александр Дрозденко.

Одна из самых ожидаемых мер поддержки экспортоориентированного бизнеса — это продление действия национального проекта «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области