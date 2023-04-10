Женский актив: наша сила – в единстве

Очередное заседание женского совета прошло в Гатчинской школе №7, директором которой является председатель женсовета Марина Шутова. Школа встречала женский актив гостеприимно - праздничным оформлением интерьеров, улыбками детей и идеальной чистотой.

После музыкального приветствия к участникам встречи обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она поблагодарила женский актив за добрые дела и пожелала конференции плодотворной работы.

- Гатчинский район в передовиках в женском движении. Сегодня у нас уже огромная армия женского актива. Мы – разные. Но мы - вместе. Среди нас есть учителя, предприниматели, старосты, работники культуры. В этом уникальность нашего объединения. А наша сила – в единстве, - сказала Людмила Нещадим.

Как отметила в приветствии председатель Ленинградского отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова, женская повестка сейчас очень актуальна.

- Наш областной «Женский союз» родился именно на гатчинский земле! И сегодня гатчинские девушки в передовиках. Все поселения имеют свои женсоветы и много отличных проектов, объединяющих поколения. Самые яркие активистки всех районов вошли в состав правления Ленинградского отделения общероссийской организации «Союз женщин России» - каждая со своей командой. Так у нас сформировалось мощное сообщество подруг, - сказала Татьяна Толстова.

С информацией о социальной поддержке материнства и детства, многодетных семей и семей, попавших в сложные жизненные ситуации, перед женским активом выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Людмила Тептина.

Об итогах деятельности женского совета Гатчинского района в 2022 году рассказала Марина Шутова. Ее информацию дополнили коллеги. О работе по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей рассказала директор Благотворительного фонда «Ленинградский тыл» Юлия Ногина. Опытом работы женского совета Вырицкого поселения поделилась Олеся Федорова.

Один из самых успешных и масштабных проектов, реализованных в прошлом году женсоветом Гатчинского района, был представлен в школьном фойе - это фотовыставка «Душа женщины – душа Победы». Проект - размышление о человечности, о победе жизни над смертью, холодом и горем. На портретах - представительницы поселений Гатчинского района: 21 женская судьба, 21 портрет и рассказ о судьбе героини. Как сообщила Татьяна Толстова, рассматривается возможность развить этот проект на областном уровне. В Гатчинском районе эта выставка уже побывала в Сиверском, Дружногорском, Кобринском, Большеколпанском поселениях.

В торжественной обстановке состоялось награждение участников фотоконкурса. Татьяна Толстова и Людмила Тептина наградили участников областного фотоконкурса «Мужская сила ─ женское счастье», который был объявлен Ленинградским областным отделением «Союза женщин России». В числе победителей конкурса – три представителя Гатчинского района по номинациям:

- «Ты ‒ моя опора и защита» - Наталья Григорьева;

- «Любви все возрасты покорны» - Алексей Дудин;

- «Слава нашей Армии» - Елена Нургалиева (Николаевская).

Завершилась встреча интеллектуальной игрой-викториной.

Татьяна Можаева