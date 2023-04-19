Цифровое исполнительное производство

Ведомственный суперсервис позволяет заинтересованным лицам отказаться от бумажных документов, оперативно получать уведомления, знать обо всех деталях исполнительного производства, вовремя оплачивать долги. В настоящее время на портале Госуслуг представлены три группы цифровых сервисов: информирования, уведомления и взаимодействия.

С помощью сервиса ФССП России, позволяющего в режиме онлайн получать информацию о ходе исполнительного производства, должники, взыскатели или их представители, зная номер исполнительного производства, могут получить детальную информацию по нему: основание для возбуждения производства, сумму задолженности, её причины, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и их контакты. В значительном количестве случаев сервис дает ответ в пределах 3 секунд.

Кроме того, ведомственные сервисы на портале Госуслуг позволяют, не посещая структурные подразделения службы, направить судебному приставу-исполнителю заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству.

Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте УФССП России по Ленинградской области: https://r47.fssp.gov.ru/. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.

Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.

Дистанционный способ оплаты позволит избежать посещения отделений судебных приставов, личного контакта с сотрудниками ведомства, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.

При оплате долга по исполнительным производствам непосредственно взыскателям и отсутствии у судебного пристава сведений, подтверждающих оплату, сотрудник службы в соответствии с законодательством будет продолжать применение принудительных мер.