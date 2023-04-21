Областным школьникам – финансовая безопасность

Участники олимпиады — школьники 8–10-х классов и студенты из 15 стран. Конкурсанты могут продемонстрировать свои знания по математике, информатике, экономике, международным отношениям – всего доступно более десятка направлений. Зарегистрироваться на предварительный этап олимпиады и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте проекта https://rosfinolymp.ru/for-participants.

Финал олимпиады пройдет со 2 по 6 октября в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Победители получат льготы при поступлении в ВУЗы, а также возможность стажировки в ведущих финансовых организациях страны.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Образование» и направлена на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства.