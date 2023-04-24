Открыт набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего»

Что нужно знать о летнем обучении:

· Курсы состоят из 4 модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные — осенью 2023 года

· Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Уточнить наличие мест на отдельных курсах и площадках можно на странице проекта «Код будущего»

· Обучение бесплатное

· Для участия достаточно выбрать курс на Госуслугах, подать заявление и пройти вступительное испытание

С 2022 года более 330 участников «Кода будущего» стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады по информатике, Национальной технологической олимпиады, Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», Национальной олимпиады по анализу данных DANO и многих других конкурсов для школьников.

Приëм заявок продлится до 31 мая 2023 года. Успейте записаться, количество мест ограничено!