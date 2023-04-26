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Губернатор поздравил 100-летнюю блокадницу в Гатчине

Сегодня, в преддверии Дня Победы, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с главой Гатчинского района и города Гатчины Виталием Филоненко и главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим поздравили Веру Ивановну Молодцову с наступающим праздником и 100-летним юбилеем, который она отметила в марте.

Рубрики:  Общество

Вера Ивановна родилась в Гатчине 17 марта 1923 года. Когда ей исполнилось 16 лет, семья переехала в Ленинград. С 17 лет она работала токарем на заводе подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова.

В 1941 году Вере Ивановне исполнилось 18 лет. Всю войну она прожила в блокадном Ленинграде, работала на заводе ПТО им. С.М. Кирова и на предприятии по торфоразработкам.

После войны Вера Ивановна вышла замуж за фронтовика, и семья переехала по месту службы мужа в Калининградскую область. В 1972 году вернулась жить в родную Гатчину к дочери. У Веры Ивановны двое внуков и четверо правнуков.

 