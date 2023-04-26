Губернатор поздравил 100-летнюю блокадницу в Гатчине

Вера Ивановна родилась в Гатчине 17 марта 1923 года. Когда ей исполнилось 16 лет, семья переехала в Ленинград. С 17 лет она работала токарем на заводе подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова.

В 1941 году Вере Ивановне исполнилось 18 лет. Всю войну она прожила в блокадном Ленинграде, работала на заводе ПТО им. С.М. Кирова и на предприятии по торфоразработкам.

После войны Вера Ивановна вышла замуж за фронтовика, и семья переехала по месту службы мужа в Калининградскую область. В 1972 году вернулась жить в родную Гатчину к дочери. У Веры Ивановны двое внуков и четверо правнуков.