Награды пожарным Ленинградской области

- Более трех веков огнеборцы подают пример профессионализма и верного служения отчизне. Пожарная охрана не прекращала свою работу даже в самые трудные для страны времена. Мужество и отвага, готовность по первому зову прийти на помощь – отличительные качества наших пожарных. Только в 2022 году бойцами огневого фронта спасено 29 тысяч человек. Сотрудники противопожарной службы России завоевали заслуженный авторитет у своих зарубежных коллег, – сказал Александр Куренков.

В зал торжественно внесли государственный флаг России, Ленинградской области и знамя Главного управления МЧС.

С приветственным словом выступил вице-губернатор 47-го региона по безопасности Михаил Ильин. От губернатора, областного правительства и от себя лично он поздравил пожарных с профессиональным праздником и поблагодарил за службу сотрудников МЧС, Леноблпожспаса и ведомственных подразделений, добровольцев и ветеранов пожарной охраны.

Михаил Викторович заверил, что правительство Ленинградской области продолжит делать все для развития пожарной охраны в нашем регионе – обеспечивать огнеборцев всем необходимым. Он отметил, что сейчас крайне важно работать над созданием надежного резерва, который поможет активно бороться с возможными чрезвычайными ситуациями:

- Создание резерва – это всегда грамотная подготовка, повышение профессионального мастерства людей, которые и будут готовить этот резерв. Ленинградская область вкладывала, вкладывает и будет вкладывать достаточно большие средства в развитие пожарного гарнизона. В этом году будут закуплены пожарные машины, начнем строительство новых депо и в очередной раз будем увеличивать зарплату.

По словам вице-губернатора, правительство области продолжит уже начатое движение вперед по одной из самых важных составляющих – финансовому состоянию каждого пожарного:

- Мы прошли первое увеличение зарплаты, и в этом году будет второе. В следующем финансовом году планируется повышение еще на 25 тысяч рублей, и в конечном итоге заработная плата наших пожарных достигнет уровня Санкт-Петербурга.

Кроме того, как заметил Михаил Ильин, в пожарных частях значительно сократился некомплект, и тенденция позволит расширить ядро профессионалов.

Вице-губернатор вручил огнеборцам медали Ленинградской области «За отличие при тушении пожаров», благодарности и почетные грамоты губернатора. Медалями Ленобласти «За предупреждение пожаров» были награждены гражданские лица, в том числе студент колледжа и школьник из Кингисеппа.

От лица областного парламента пожарных поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели 9 сотрудникам была объявлена благодарность председателя Заксобрания.

В этот день огнеборцев 47 региона приветствовал депутат Государственной думы РФ Сергей Петров. Благодарность депутата Госдумы получили 13 человек.

Начальник ГУ МЧС России по Ленинградской области генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Дейнека, поздравляя личный состав с профессиональным праздником, отметил отличную работу пожарных 47 региона:

- Только за 2022 год огнеборцы Ленобласти потушили около 7000 пожаров, при этом было эвакуировано и спасено порядка 4000 человек. Более 1300 раз сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий ДТП – спасли и деблокировали порядка 550 человек, в том числе детей.

Также Евгений Григорьевич отметил большую работу органов госпожнадзора, Всероссийского добровольного пожарного общества:

- Прямое следствие этой работы – более 30 тысяч профилактических мероприятий в год. И это дает результат: ежегодно количество пожаров в области снижается.

В Ленинградской области настолько уникальный гарнизон, что в нем представлены все виды пожарной охраны, включая частную. В регионе – больше 200 пожарных депо, ежесуточно на боевом дежурстве безопасность граждан охраняют 1300 бойцов. Это серьезная сила, которая позволяет жителям и гостям области чувствовать себя спокойно, – отметил Евгений Дейнека. – Насколько мы демонстрируем обществу свой профессионализм, настолько общество нас уважает. Низкий вам поклон за вашу работу.

Начальник ГУ МЧС России по Ленинградской области наградил отличившихся сотрудников медалями МЧС России «За спасение на пожаре», «За содружество во имя спасения».

Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела» Евгений Дейнека вручил главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.

В этот день ведомственными и областными медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами наградили действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны, которые заложили добрые традиции и передают свой бесценный опыт нынешнему поколению. Память пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания.

После торжественной части состоялся праздничный концерт, на котором выступили сотрудники спасательного ведомства и творческие коллективы.

Напомним, День пожарной охраны России будет отмечаться 30 апреля. В этом году исполняется 374 года с момента образования первых пожарных дозоров в стране.

Екатерина Дзюба