Ограничение движения в Гатчине 9 мая

Будет ограничено движение:

с 09.30 до 14.30 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Гагарина в обоих направлениях;

с 09.30 до 14.30 – пр. 25 Октября от ул. 7 Армии до ул. Гагарина (только полоса движения по направлению в центр г. Гатчина);

с 09.30 до 14.30 – ул. Радищева от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;

с 09.30 до 14.30 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;

с 09.30 до 14.30 – Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;

с 09.30 до 14.30 – Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.

с 08.00 до 10.00 «Верхняя парковка у Гатчинского городского дома культуры»

с 8.00 до 16.30 «Нижняя парковка Гатчинского городского дома культуры»

Во время проведения парада перекрыты будут выезды транспортных средств с придомовых территорий и парковок на пр. 25 Октября.