Губернатор наградил музей Гатчинской школы № 7

Награждение прошло 8 мая, в канун Дня Победы, в музее-панораме «Прорыв блокады Ленинграда».

Жюри конкурса оценивало не только экспозиции музеев, но и уровень цифровизации их фондов.

Музей боевой славы «Дорога жизни» Шумской средней школы занял первое место в номинации «Лучший сельский школьный музей». Школьный историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы №7» занял второе место в номинации «Лучший городской школьный музей».

Музею боевой славы «Дорога жизни» более полувека. Вместе с учениками школы его создавали ветераны ледовой Дороги Жизни, участники боев за Шум и станцию Войбокало. Получившаяся экспозиция музея рассказывает о героизме лётчиков и артиллеристов, автомобилистов и медиков, работавших на Дороге жизни — сегодня она переведена в электронный формат.

Краеведческий музей «Наследие» (руководитель Светлана Максимова) создал не только собственный сайт, но и электронную базу экспозиции, куда ребята вносят оцифрованные документы и фотографии из архива музея. Также к экспозициям сделаны QR-коды, которые помогают подробнее узнать об экспонатах. Виртуальное пространство помогает музею, в состав которого входят 9 постоянных экспозиций, расширить его площадь. Так, в рекреациях школы были размещены интерактивные экраны, которые позволяют любому желающему поближе познакомиться с работой музея, его экспозициями и проектами.

«Самое главное, мы не только отмечаем лучших из лучших. Но также партия «Единая Россия» выделила материальную поддержку 500 и 300 тысяч рублей. И это правильно. Я считаю, что лучших надо поддерживать и морально, и материально», — отметил глава региона, вручая сертификаты: Музею боевой славы «Дорога жизни» на сумму 500 тысяч рублей, «Наследию» — 300 тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области