«Русский Леонардо» – создатель Приоратского парка в Гатчине
В Приоратском парке открылась новая выставка «Русский Леонардо – создатель Приоратского парка. Экспозиция приурочена к юбилею гениального русского архитектора XVIII века, автора идеи Приоратского парка и архитектора Приоратского дворца Николая Львова. Он родился 15 мая 1753 года по новому стилю, ровно 270 лет назад.
Выставка подготовлена Парковым агентством. Стенды с информацией, рассказывающие о жизни и творческом наследии Николая Александровича Львова, размещены в свободном доступе на центральной дорожке Приоратского парка вдоль озера Филькино. В экспозиции представлено много редких фотографий из фондов музеев, чертежи и наброски из Львовского альбома, интересные факты и воспоминания.
Николай Львов - один из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения: архитектор, график, историк, ботаник и садовод, геолог, поэт, драматург, переводчик, музыкант.
«Гений вкуса» и «русский Леонардо» - так современники называли известного архитектора Николая Львова. В Петербурге Николай Александрович известен как автор проектов Петербургского Почтамта, Борисоглебского монастыря, Невских ворот Петропавловской крепости и десятков жилых домов.
В Ленинградской области одно из самых известных творений Львова - землебитный Приоратский дворец на Черном озере в Гатчине.
О том, как шла подготовка к выставке и чем она интересна, рассказала профессиональный историк, научный сотрудник Паркового агентства Татьяна Исаева.
- Выставку мы начали готовить еще в прошлом году. История ее подготовки началась с того, что нужно было уточнить дату рождения Николая Александровича, потому что существуют некоторые расхождения, и только в последние десятилетия удалось прийти к некоторому консенсусу, - сказала Татьяна Исаева. - Это не открытие, но для себя мы уточнили дату, запросив информацию в Тверском государственном архиве. Была получена выписка из церковной книги, в которой есть запись о рождении Н.А. Львова. Выставка, я думаю, интересна тем, что здесь можно увидеть собрание разнообразных материалов из самых разных мест – библиотек, архивов, музеев. Главным образом, материалы ГМЗ «Гатчина». Например, на выставке можно познакомиться с «львовским альбомом». Это рабочий альбом, принадлежавший Николаю Александровичу, в котором он делал зарисовки и записи. Думаю, очень интересна история любви Николая Александровича - покрытая романтичной атмосферой, с тайной женитьбой. Она тоже раскрывает характер Николая Александровича: его авантюрность и в тоже время осторожность. Выставка интересна еще и тем, что позволяет показать все широкое многообразие научных и исследовательских интересов Львова. И в каждом своем интересе он добивался определенных успехов. Здесь можно увидеть его как поэта, архитектора, инженера, автора рисунков…
Завершение выставки «Русский Леонардо – создатель Приоратского парка» планируется в июне, после Пушкинских праздников.
Татьяна Можаева