Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу со школьниками

Целью данных занятий является информирование учащихся о соблюдении правил пожарной безопасности, обсуждение причин возникновения пожаров, а также обучение ребят действиям, которые необходимо предпринять в случае возникновения экстренной ситуации.

Стоит отметить, что подрастающее поколение меньше всех защищено от пожаров, так как они не обладают достаточными знаниями и навыками по пожарной безопасности. Именно поэтому данная работа находится под особым контролем специалистов государственного пожарного надзора. Главная задача сотрудников – обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности.

Во время открытого урока инспектор рассказал ребятам о боевой одежде огнеборцев и их снаряжении, объяснил принцип работы дыхательного аппарата, как и для чего данный аппарат используется, о том, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Открытые уроки всегда интересны и познавательны для учащихся. Школьники подробно узнают о том, как не допустить возникновения опасных ситуаций, а также к каким последствиям могут привести шалость с огнём и нарушение правил пожарной безопасности.