Золотые юбиляры принимают поздравления

Сегодня, как и 50 лет назад, счастливые юбиляры вошли в зал под звуки свадебного марша Мендельсона.

Со знаменательным событием в семейной жизни юбиляров тепло поздравили глава Гатчинского района Виталий Филоненко и заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Они вручили виновникам торжества поздравительный адрес, подарки и пожелали взаимопонимания, семейного тепла, уюта, внимания родных и близких.

- На такие пары стоит равняться и каждый день учиться у них мудрости и искусству семейной жизни, – сказал, обращаясь к гостям мероприятия, Виталий Филоненко.

Виктор Карлович и Наталья Васильевна Румб живут в Гатчине с момента окончания института. У них дочь и двое внуков. Познакомились Наталья и Виктор 8 ноября 1972 года на свадьбе у друзей. Наталья была подругой невесты, а Виктор - однокурсником жениха. Следующая встреча произошла через месяц после знакомства. В это время Наташа заканчивала педагогический институт им. Герцена, а Виктор был студентом Ленинградского кораблестроительного института. Они зарегистрировали брак 29 марта 1973 года в отделе ЗАГС исполкома Московского районного Совета депутатов трудящихся г. Ленинграда.

После окончания института Наталья Васильевна по распределению работала в Гатчинской школе-интернате, преподавала химию. В 1978 году перешла на гатчинский завод «Ленинец», где трудилась 18 лет. Потом работала в ООО «Картеж». Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Виктор Карлович сразу после института был принят в аспирантуру Ленинградского кораблестроительного института. Он - кандидат технических наук, профессор кафедры судовых двигателей внутреннего сгорания и дизельных установок Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Автор учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судовое оборудование». В 2006 году за заслуги в научной и педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Золотые юбиляры Журавлевы – Юрий Николаевич и Татьяна Николаевна тоже живут в Гатчине с момента окончания института. Познакомились юные Николай и Татьяна в 1971 году в студенческом городке. Четверокурсница Ленинградского педиатрического института с подругой возвращалась из кино в общежитие, а второкурсник Политехнического института с другом шел в свое соседнее общежитие. Им было по пути. По дороге познакомились и завязалась дружба, которая переросла в любовь и крепкий брачный союз. Первого марта 1973 года во Дворце бракосочетания №1 отделе ЗАГС исполкома Ленгорсовета они зарегистрировали брак, а потом была студенческая свадьба.

Татьяна Николаевна посвятила свою жизнь медицине. После окончания института проходила интернатуру в Гатчинской ЦРБ, работала педиатром в детской поликлинике, была членом делегаций по обмену опытом в странах Европы. В 1990-х годах впервые на Северо-Западе Татьяна Николаевна с командой гатчинских врачей начала развивать семейную медицину и стала одним из первых врачей общей практики. До заслуженного отдыха работала в офисе врачей общей практики №1 в Мариенбурге.

Юрий Николаевич после окончания института был направлен в ПИЯФ им. Константинова, работал младшим научным сотрудником и старшим инженером управления реактором. С 1988 года – в Госатомнадзоре начальником отдела по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных судов и исследовательских ректоров. Участвовал в международных проектах и международных инспекциях. Является ветераном атомной энергетики и промышленности. В свободное время занимался с детьми, развивал в Гатчине детский хоккей. В то время гатчинская хоккейная команда занимала призовые места на соревнованиях. После окончания госслужбы с 2016 года по 2022 год работал НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ начальником управления эксплуатации ядерных установок.

Супруги поставили свои подписи в Почетной книге чествования юбиляров супружеской жизни.

Радостные минуты с юбилярами семейной жизни разделили их родные и близкие.

Татьяна Можаева