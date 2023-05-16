Ленобласть на 2 месте по Северо-Западу по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

Всего получено около 160 тыс. заявок из всех регионов России и 89 государств мира.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Более 420 победителей прошлых лет получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сфере науки, образования, здравоохранения, информационных технологий. Так, 7 конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей иных федеральных ведомств. 23 победителя и финалистов конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» были избраны депутатами Государственной Думы VIII созыва. А четверо участников стали главами субъектов Российской Федерации.