Награждение руководителей поселений

Почетной грамотой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления награждена глава администрации Пудостького сельского поселения Елена Николаевна Иваева.

Благодарностью Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления награжден глава администрации Веревского сельского поселения Сергей Михайлович Ковыляк.

Благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд в системе местного самоуправления отмечена работа Марины Валентиновны Бычининой, много лет возглавлявшей Большеколпанское сельское поселение. В мае она покинула свой пост. Коллегам был представлен исполняющий обязанности главы администрации Большеколпанского поселения Виталий Александрович Ефременков.

В завершение заседания экс-главам администраций поселений, участвовавшим в заседании, были вручены памятные подарки – книга, посвященная 95-летию Гатчинского района.