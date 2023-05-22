Ленинградским школьникам – о цифровой и финансовой грамотности

Учащихся приветствовал заместитель председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Александр Клечиков: «Всем пользователям интернета важно знать, как противостоять киберугрозам, каковы правила вежливости в онлайн-переписке и как безопасно распоряжаться электронными деньгами. С ответами помогут короткие ролики и советы экспертов проекта «Цифровой ликбез».

Изучить азы цифровой и финансовой грамотности помогла представитель Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Венера Валеева. Никаких скучных лекций, только интерактив – мультфильмы и квизы о правилах пользования электронными деньгами, авторских правах и этикете в интернете.

Проект «Цифровой ликбез» (https://digital-likbez.datalesson.ru/) реализует АНО «Цифровая экономика» и ведущие ИТ-компании. В47-м регионе проект проводится при поддержке комитета цифрового развития Ленинградской области.

Запись урока доступна по ссылке - https://vk.com/itcubebugrsosh?w=wall-205827672_262.





#ПРОфинансы