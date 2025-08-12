Сиверской – внимание и развитие

В Белогорке в рамках программы «Комфортная городская среда» идёт благоустройство Рыночной площади. Жители выбрали это пространство для реновации как наиболее популярное. Здесь будут пешеходные дорожки, скамейки, газоны, освещение, малые архитектурные формы. Подрядчик активно работает, и должен закончить в срок.

Также комиссия осмотрела, как обустраиваются спортивные объекты, очень востребованные жителями: рядом с Рыночной площадью появилась новая современная хоккейная коробка и площадка с тренажёрами.

В сиверских школах идёт подготовка к новому учебному году. Работа кипит, процесс выходит на финишную прямую. В основной образовательной школе, где сейчас завершаются ремонтные работы, обсудили необходимость дальнейшего ремонта здания. Сиверская гимназия буквально просит ремонта, и было принято решение подготовить проектно-сметную документацию для участия в региональной программе.

Укрытия в многоквартирных домах, которые осмотрели сотрудники администрации, включены в реестр, но пока не соответствуют требованиям. Даны конкретные поручения по наведению порядка в этих помещениях.

После объезда состоялся личный приём граждан и встреча с жителями Сиверской территории.

Всех привить и набрать терапевтов

Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Виктория Мамай рассказала о местной системе здравоохранения и обозначила направления её развития на десятилетие.

К поликлинике Сиверской районной больницы приписано, без малого, 17 тысяч человек, в том числе три тысячи детей. Также в структуре Сиверского здравоохранения – Дивенский фельдшерско-акушерский пункт в Рождествено (более 880 прикрепленных жителей) и Дружносельский ФАП, к которому прикреплено более 1230 жителей, включая 177 детей.

В сиверских медучреждениях работают кабинеты клинико-диагностической лаборатории, рентгенографии, эндоскопии, УЗИ, физиотерапии, медицинской профилактики, функциональной диагностики. Медицинская помощь в Сиверской районной больнице оказывается по профилям: «терапия», «участковая педиатрия», «акушерство», «гинекология», «стоматология» и «неврология».

Ежегодно на Сиверской территории проводится диспансеризация взрослого и детского населения с охватом 80–85% – это около 16 тысяч человек. Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок составляет более 50%. К 2035 году планируется довести охват плановой вакцинацией до 98% и на четверть снизить количество случаев госпитализации по вакциноуправляемым инфекциям.

Медучреждения Сиверской территории укомплектованы медицинскими кадрами на 73%. Приоритет – кадровое укрепление. В 2025-2027 гг. будут сосредоточены усилия на целенаправленном привлечении врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики. Для этого работает программа «Земский доктор», ведется целевая подготовка кадров. В 2025 году планируется выпуск 8 специалистов с аккредитацией по педиатрии для работы в детских садах № 53 и № 2, а также более 100 медсестёр и фельдшеров в областном Центре непрерывного медицинского развития, значительная часть которых будет трудоустроена в подразделениях Гатчинской КМБ.

К 2028 году стоит задача достичь укомплектованности врачами не менее 90%, а к 2035 году – удерживать показатель на стабильном уровне с коэффициентом текучести не более 5% в год. В ближайшей перспективе необходимо восполнить некомплект врачей-педиатров и медицинских сестёр по профилю «педиатрия».

В 2026-2028 гг. планируется благоустройство территории Сиверской районной больницы, переезд Дивенского ФАПа в новое здание, проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в Дружноселье, ремонт поликлиники и лабораторного блока. К 2035 году все ФАПы должны быть оснащены цифровыми рабочими местами и соответствовать современным санитарно-эпидемиологическим нормам.

В части развития детской службы и первичного звена планируется расширение штата врачей и медицинских сестёр в школах и детских садах, развитие педиатрического отделения Сиверской поликлиники, где на сегодня работают три педиатра, участие в пилотном проекте по созданию модели «Дружественной к детям поликлиники» с отдельными зонами ожидания, системой психологического сопровождения и ускоренной маршрутизацией.

Перспектива: к 2030 году – полностью укомплектовать все школы и сады медицинскими сестрами; к 2035 году – снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями у детей на 15% за счет профилактических мер. И к 2030 году должна быть достигнута 100% интеграция диагностического оборудования с электронной медицинской картой пациента.

Еще одна задача – повышение доступности стоматологической помощи: расширение времени приёма в стоматологии, ремонт и модернизация стоматологического отделения в 2026-2027 гг. К 2035 году средняя очередь на приём к стоматологу должна сократиться до трех дней.

Таким образом, план на следующее десятилетие интегрирован в региональную стратегию и позволит Сиверскому отделению стать современным, технологичным и кадрово-устойчивым медицинским комплексом.

Когда вернётся аптека и мемориальная доска?

На встрече с главой были заданы вопросы о ремонте улиц, о ненадлежащей работе коммунальных служб (в Белогорке на Институтской улице затоплен подвал, в Сиверском – плохой напор воды в Военном городке). Будет организовано обследование на месте для решения проблем.

В Сиверском ждут возвращения аптеки с рецептурным отделом, которая закрылась из-за аварийного состояния помещения. Как только закончится капитальный ремонт крыши, аптека ООО «Ленфарм» вернётся.

Также поднимался вопрос установки мемориальной доски легендарному директору Сиверского ремонтного завода И.П. Максименкову, которая была демонтирована при ремонте фасада библиотеки. Планируется установить доску на специальном постаменте рядом с библиотекой им. Майкова.

Кроме всего прочего. жители обеспокоены состоянием реки, экологии, хаотичным развитием бизнеса «на воде», загрязнением берегов. В марте этого года администрация Гатчинского округа установила правила использования рекреационной зоны водных объектов. Но бизнес-саперы пока не торопятся их соблюдать, и вопрос требует более серьёзной проработки. Сотрудники комитета по природным ресурсам проводят разъяснительную работу с нарушителями, но в дальнейшем начнут штрафовать.

Тема многочисленных гостей, которые прибывают летом в Сиверскую, чтобы покататься на сапах, неоднократно поднималась на встрече. Все предложения будут рассмотрены, необходимо искать оптимальные решения для урегулирования вопроса.

Андрей Соколов