Пудость строит планы

5 августа состоялась рабочая поездка главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим на Пудостьскую землю. Программа получилась обширной: сотрудники администрации посетили несколько деревень – Скворицы, Мута-Кюлю, Ивановку, Рейзино и, конечно, побывали в самой Пудости.

В каждом населенном пункте реализуются свои планы.

Первым делом комиссия осмотрела подъезд к деревне Скворицы, на состояние которого жаловались зимой родители местных школьников. Детей возят в Терволово на школьном автобусе, у которого нет посадочной площадки в Скворицах. Людмила Нещадим заверила, что с 1 сентября детей продолжат возить в школу, а дорога, ведущая к деревне, будет отремонтирована:

- Будут скорректированы первоначальные планы: дорогу нужно заасфальтировать, сделать тротуар, освещение и разворотное кольцо. Это увеличит финансовую нагрузку, но зато вопрос будет решен принципиально. В конечном итоге мы либо откроем дополнительный маршрут, либо скорректируем существующий, чтобы рейсовый автобус мог заходить в деревню, где сегодня проживает более 250 человек.

Комиссия осмотрела дорогу в Мута-Кюле, ремонт которой будет продолжен.

Порадовал новый сквер «Сказка» в Ивановке у дома №4, созданный по программе «Комфортная городская среда» в 2025 году. В результате благоустройства получилась отличная площадка для детей и взрослых – со спортивным и игровым оборудованием, качелями для отдыха.

Жители Ивановки положительно отзываются о работе своей управляющей компании «Возрождение», но работы еще много. В частности, подвалы, предназначенные для укрытия населения, и в Ивановке, и в Рейзино нужно приводить в порядок.

В Большом Рейзино продолжается планомерное благоустройство: заасфальтирована улица Светлая, двор возле дома №78, подъезд к детскому саду, сейчас ведутся работы по обустройству газона. В перспективе – обновление детской площадки. Как рассказала Людмила Николаевна, получено финансирование из областного комитета по АПК на благоустройство еще одного двора, и в итоге Рейзино кардинально преобразится.

В Пудости представители администрации посмотрели территорию детского сада №47, который заявлен в региональную программу реновации детских садов. Есть надежда, что садик пройдет конкурсный отбор, поскольку за свою полувековую историю здание капитального ремонта не видело. Однако, как заметила Людмила Нещадим, если в региональную программу попасть не удастся, ремонт будет сделан за счет муниципальных средств, в том числе работы, не предусмотренные в существующей проектно-сметной документации, включая благоустройство территории и ремонт фасада.

Екатерина Дзюба