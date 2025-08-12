Какие вопросы беспокоят жителей Пудостьской территории

В администрацию Гатчинского округа через различные источники в 2024-2025 годах с Пудостьской территории поступило 738 обращений, среди которых на первом месте – состояние и функционирование жилищно-коммунального хозяйства, дороги, дворы, благоустройство, работа общественного транспорта.

ЖКХ – на первом месте

Как рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству Александр Супренок, в 2026-2028 годах на реконструкцию сетей теплоснабжения на Пудостьской территории запланировано 83 млн рублей. В частности, в 2026 году запланирована реконструкция котельной № 55, а также капремонт участков теплотрассы: в Терволово – от Спортивной улицы до Школьной, в Ивановке – от котельной до дома № 9 и к домам № 1, 2, 3.

В 2025 году запланировано строительство станции водоподготовки в Терволово, модернизация водопроводных сетей в Рейзино от скважины, в 2029 году в Рейзино начнется строительство станции водоподготовки. В целом, за этот период на реконструкцию водопроводных сетей планируется потратить 46 млн рублей.

В 2025-2026 гг. запланировано строительство канализационно-очистных сооружений в Мызе-Ивановке, в Терволово модернизация канализационно-очистных сооружений пройдет до 2030 года.

На капремонт дорог Пудостьской территории в этом году выделено 69 млн рублей, работы близятся к завершению. На 2026-2028 годы администрацией Пудостьского теруправления подготовлен солидный пакет документации по дорожным ремонтам, сформирован портфель заказов, работы будут продолжаться.

О газификации и благоустройстве

По словам заместителя главы администрации Гатчинского округа по строительству Тиграна Погосяна, 16 населенных пунктов на Пудостьской территории включены в программу догазификации: Пудость, Терволово, Черново, Котельниково, Корпиково, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Большое и Малое Рейзино, Сокколово, Мыза-Ивановка, Ивановка и другие. Жители могут подавать заявки на догазификацию.

До 2027 года будут проведены строительно-монтажные работы для газификации Кезелево, Мута-Кюли, Петрово и Сквориц, ввод в эксплуатацию запланирован в 2028 году, после чего эти населенные пункты будут включены в программу догазификации. По остальным возможность газификации рассматривается совместно с комитетом по топливно-энергетическому комплексу.

За 2024-2025 годы от жителей Пудостьской территории подано 255 заявок на догазификацию, заключено 127 договоров, построено 118 газопроводов-вводов до границ земельных участков заявителей, газ пущен в 339 домовладений.

На Пудостьской территории проведен капремонт шоссе между деревнями Петрово и Мута-Кюля, проектируется автодорога между Мариенбургом и Котельниково – с освещением и пешеходной дорожкой. В 2025 году было благоустроено две площадки: в Большом Рейзино возле домов 32 и 35, а также сквер «Сказка» в Ивановке, на 2026 год запланировано благоустройство сквера «Ельник» в Пудости.

Медицина: планы на пятилетку

На встрече с жителями в Пудости и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов рассказал о ситуации в медицинской службе на данной территории и планах на ближайшую пятилетку.

В структуру местного здравоохранения входит Пудостьская врачебная амбулатория, кабинеты врачей общей практики в Терволово, в поселках Красногвардейское и Новый Учхоз, а также ФАПы в Пудости, Рейзино, Ивановке и Черново. Численность прикрепленного населения составляет 11200 человек.

В этом году диспансеризацию прошли порядка 9900 человек; за медицинской помощью обратилось 9800, и это число растет с каждым годом.

Как заметил Ростислав Владимирович, сегодня отмечается снижение плана иммунизации на Пудостьской территории, но медики стараются разъяснять, насколько важны прививки, и делают все возможное, чтобы не было никаких перебоев с вакцинами от любых заболеваний.

На данный момент на Пудостьской территории работает 13 врачей. Это участковые терапевты, педиатры, гастроэнтеролог, хирурги, офтальмолог и врачи общей практики. Кроме того, все жители могут получать высокотехнологичную помощь в Гатчинской КМБ.

Кадровый вопрос решается всеми возможными путями. Работает программа поддержки молодых специалистов, приходят новые кадры, сейчас подано четыре заявки по программе «Земский доктор». В течение пяти лет стоит задача довести комплектование кадрами до 100%.

При наличии финансирования, в 2027-2028 гг. капремонт планируется в Пудостьской амбулатории и в ФАПах. Вопрос ремонта ФАПа в деревне Черново решается и находится под контролем комитета по здравоохранению. КМБ планирует приобретение новых аппаратов УЗИ и ЭКГ, переносного оборудования.

Как поделился Ростислав Павлов, в планах – с помощью телемедицины сделать максимально доступными консультации узких специалистов, прием которых не ведётся на месте, чтобы пациенты не ждали. А также будут расширены «дни узких специалистов», чтобы в каждый район выезжали эндокринологи, офтальмологи, неврологи. Эта практика уже введена в ряде населенных пунктов, и она показала себя очень эффективной.

Также Ростислав Павлов обратил внимание жителей, что в КМБ работает колл-центр и сайт: «Вы всегда можете обратиться, и решение по любому вопросу, связанному с вашим здоровьем, будет найдено».

Сельские территории будут развиваться

На встрече с представителями окружной администрации жители задавали много вопросов. Лидировали проблемы ЖК «Кивеннапа-Юг», но по этой теме будет организована отдельная встреча. Также граждане интересовались ремонтом дорог Скворицы – Алапурские Леса, Истинка – Алапурская, Терволово – Гатчина, жаловались на уборку контейнерных площадок, плохой напор воды в Ивановке, просили сделать пешеходную дорожку и освещение на дороге, ведущей от железнодорожной станции к Пудости.

По поводу мусора глава Пудостьского теруправления Елена Иваева напомнила, что на вывоз строительных и крупногабаритных отходов надо заключать прямые договоры. Однако граждане этого не делают и вывозят мусор после ремонтов на общие контейнерные площадки. В результате, площадки переполнены.

Что касается ремонта проезжей части: большинство перечисленных дорог, как заметила Людмила Нещадим, относятся к региональным. Администрация актуализирует перечень дорог, требующих ремонта за счет средств областного бюджета, и в приоритете будут те дороги, по которым идут новые пассажирские автобусы.

Все вопросы, поступившие в ходе встречи, были зафиксированы в протоколе, и в течение месяца граждане получат ответ.

- Очень важно развивать сельские территории, на которых работают конкретные сельхозтоваропроизводители, – подчеркнула Людмила Нещадим. – Запланирована встреча с руководством предприятия «Красногвардейский», на которой будут обсуждаться перспективы развития Пудостьской территории в целом и конкретных населенных пунктов, в частности, где работают сельхозпредприятия. Сегодня перед аграриями стоят задачи обеспечения продовольственной безопасности, а перед органами власти – содействия и выполнения конкретных мероприятий в конкретных населенных пунктах.

Екатерина Дзюба