Немирное небо
Воскресным утром над Ленинградской областью был сбит 51 беспилотник. Гатчинцы проснулись от залпов ПВО. Однако…
Массированная вражеская атака была отражена благодаря слаженной работе защитников ленинградского неба. БПЛА были нацелены на промышленные и военные объекты, но пострадали мирные жители. В Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания строений в частном секторе, за медицинской помощью обратились трое – с ушибами и порезами от осколков. На пожаре, случившемся из-за упавшего БПЛА, погиб мужчина. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и на Войсковицкой территории.
В ночь на 29 июля снова была объявлена воздушная тревога – очередной дрон сбили над Кингисеппом. Жертв и разрушений нет.
Кто виноват в том, что украинские беспилотники долетают до наших краев, и откуда они, в таком случае, стартуют, вопрос глобальный. А что делать жителям при появлении беспилотного аппарата в небе или на земле?
Тема обсуждалась в прямом эфире главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим, на который были приглашены представители правоохранительных органов и другие компетентные лица.
Замдиректора муниципального центра управления безопасности и гражданской защиты населения Андрей Рахманин рассказал, что на территории Гатчинского округа создано 303 укрытия гражданской обороны, из них 172 – в многоквартирных домах, 26 бомбоубежищ в организациях и 103 ПРУ – противорадиационных укрытия. В округе ведется внедрение системы оповещения, монтаж которой планируется закончить к декабрю.
Если в небе – беспилотник
Андрей Рахманин представил алгоритм действий граждан в период объявленной опасности БПЛА в воздушном пространстве.
Если вы заметили в небе беспилотник, не стойте в прямой видимости, найдите укрытие. В непосредственной близости от БПЛА запрещается пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS или другими электронными приборами. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям.
С безопасного расстояния или из укрытия немедленно сообщите о факте обнаружения БПЛА по номеру телефона 102 или 112 (с мобильного). Назовите свою фамилию, имя, отчество, место и время обнаружения БПЛА, количество аппаратов, примерное направление, высоту полёта и характер поведения. При разговоре с дежурным постарайтесь представить максимально полную и точную информацию о местоположении и времени обнаружения БПЛА.
После обращения в экстренную службу дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов и представьте им всю имеющуюся у вас информацию. Если вы сделали фотографии или видеозаписи БПЛА, передайте их сотрудникам полиции. Но ни в коем случае не распространяйте видео и фото в интернете – это может помочь противнику выполнить корректировку и повторить атаку. Не распространяйте непроверенную информацию о БПЛА в соцсетях или других источниках.
Важно! Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить дрон подручными предметами, это опасно и может повлечь за собой юридическую ответственность.
В случае посадки или падения БПЛА нельзя приближаться к нему, трогать осколки дрона. Необходимо отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.
Тем, кто находится в здании, следует спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено. Оставаясь в квартире, следует найти место без окон между несущих стен и сесть на пол – лучше всего в ванной комнате. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам.
Если в момент появления дрона вы находитесь в машине, нужно немедленно покинуть автомобиль и найти укрытие.
При внезапном применении противником обычных средств поражения, в том числе с использованием БПЛА, необходимо следовать основным правилам:
– при нахождении на открытой местности, услышав характерный звук летящего дрона, при резком снижении высоты которого может последовать взрыв, необходимо сразу лечь на землю, закрыть голову руками;
– по возможности использовать ближайшие простые укрытия: подвалы и цокольные этажи жилых домов, капитальных зданий и сооружений, в том числе расположенных на территориях предприятий, первые этажи подъездов, внутренние помещения в зданиях, квартирах (коридор, тамбур, ванная и т.д.).
После окончания атаки БПЛА необходимо передвигаться осторожно, смотреть под ноги, не поднимать с земли незнакомые предметы, внимательно следить за детьми и крепко держать их за руку.
Сбитый дрон
Начальник УМВД России по Гатчинскому району Денис Шутов подчеркнул: когда работает ПВО, мобильный интернет перестает функционировать. Если вы стали свидетелем падения беспилотника, надо попытаться определить свою геопозицию, позвонить по номеру 112 с мобильного телефона, назваться и передать сведения в дежурную часть.
- Если информация подтверждается, и мы имеем факт сбития вражеского БПЛА, территория оцепляется, подключаются спецслужбы для разминирования и изъятия. Если обнаружены остатки систем ПВО, подключается Минобороны. К упавшему беспилотнику не подходить, обломки не трогать, не тащить домой на сувениры! Каждая деталь может способствовать следственным действиям, установлению точки запуска. Кроме того, в ходе повреждения аппарата взрывное устройство не всегда инициируется и может сработать позже, – предупредил Денис Андреевич.
Сигнал «Внимание всем!»
Доверять следует только официальным источникам информации и быть бдительными. При получении сигнала «Внимание всем!» на улице, в помещении и в транспорте необходимо помнить об элементарных правилах поведения при воздушном нападении.
При включении электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения (специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи), а также других сигнальных средств, в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен, сигнал «Внимание всем!» будут передавать по местному телевидению и радиоприемникам многократно.
Проинформируйте соседей – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи. Помните, что, отправляясь в укрытие, в первую очередь надо взять с собой документы, запакованные в водонепроницаемую упаковку, деньги, ценности, необходимые медикаменты, средства личной гигиены, теплую одежду, не менее одного электрического фонаря на семью и, по возможности, запас еды и питьевой воды на сутки.
Покидая квартиру, необходимо отключить газ, воду, отопительные приборы, плотно закрыть окна и двери.
В Гатчине эвакуации не будет
Заглубленные и другие помещения подземного пространства предназначены для укрытия населения от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий.
Укрытие населения в случае возникновения угрозы и воздействия обычных средств поражения проводится в приспособленных заглубленных подвальных помещениях по месту жительства (подвалы и цокольные этажи жилых домов), а также в подвальных помещениях учреждений образования, культуры и спорта, в подполье частных домов, на подземных автостоянках, в складских подвальных заглубленных помещениях учреждений торговли и питания, гостиничных комплексов.
Подвальные помещения находятся в общей долевой собственности жильцов многоквартирных домов, и их подготовкой для укрытия занимаются управляющие компании и ТСЖ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 № 1149 (ред. 12.08.2017) «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», город Гатчина не относится к группам по гражданской обороне. Эвакуация населения Гатчины и Гатчинского округа в особый период не проводится. Данные территории не категорированы по Гражданской обороне. Укрытие населения планируется в подвальных и других заглубленных помещениях. Местоположение ближайших укрытий можно уточнить в Реестре заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Ленинградской области на сайте областного комитета правопорядка и безопасности.
Усилить защиту территории и акватории
В июне на территории Ленинградской области, в том числе и в Гатчинском округе, также были зафиксированы неоднократные случаи прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Администрация направила письма руководителям градообразующих предприятий о разработке мер, направленных на защиту территорий от террористических атак с использованием БПЛА.
Актуализируются планы по физической защите предприятий от беспилотников, схемы и списки оповещения персонала, разработаны инструкции по действиям при угрозе прилета. Проводятся регулярные проверки исправности установленных на предприятиях инженерно-технических средств, в том числе систем видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений при угрозе террористических атак. В районах, которым угрожает прилет беспилотника, производится глушение связи, понижение ее качества с 4G до 2G. Во время воздушных атак могут быть проблемы со связью вплоть до полного отсутствия мобильного интернета.
В Ленинградской области будет запущено дежурство машин с мобильными системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) рядом с местами, где проходят массовые общественные мероприятия. В этом вопросе будет применен опыт ДНР. В ближайшее время власти региона планируют усилить защиту не только воздушного пространства, но и акватории Финского залива.
В случае объявления режима ЧС по распоряжению главы администрации Гатчинского округа население может быть оповещено через региональную и муниципальную систему оповещения, SMS-рассылку, средства массовой информации – «Ореол-Инфо».
Екатерина Дзюба, по данным администрации Гатчинского округа