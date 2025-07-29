Немирное небо

Массированная вражеская атака была отражена благодаря слаженной работе защитников ленинградского неба. БПЛА были нацелены на промышленные и военные объекты, но пострадали мирные жители. В Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания строений в частном секторе, за медицинской помощью обратились трое – с ушибами и порезами от осколков. На пожаре, случившемся из-за упавшего БПЛА, погиб мужчина. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и на Войсковицкой территории.

В ночь на 29 июля снова была объявлена воздушная тревога – очередной дрон сбили над Кингисеппом. Жертв и разрушений нет.

Кто виноват в том, что украинские беспилотники долетают до наших краев, и откуда они, в таком случае, стартуют, вопрос глобальный. А что делать жителям при появлении беспилотного аппарата в небе или на земле?

Тема обсуждалась в прямом эфире главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим, на который были приглашены представители правоохранительных органов и другие компетентные лица.

Замдиректора муниципального центра управления безопасности и гражданской защиты населения Андрей Рахманин рассказал, что на территории Гатчинского округа создано 303 укрытия гражданской обороны, из них 172 – в многоквартирных домах, 26 бомбоубежищ в организациях и 103 ПРУ – противорадиационных укрытия. В округе ведется внедрение системы оповещения, монтаж которой планируется закончить к декабрю.

Если в небе – беспилотник

Андрей Рахманин представил алгоритм действий граждан в период объявленной опасности БПЛА в воздушном пространстве.

Если вы заметили в небе беспилотник, не стойте в прямой видимости, найдите укрытие. В непосредственной близости от БПЛА запрещается пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS или другими электронными приборами. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям.

С безопасного расстояния или из укрытия немедленно сообщите о факте обнаружения БПЛА по номеру телефона 102 или 112 (с мобильного). Назовите свою фамилию, имя, отчество, место и время обнаружения БПЛА, количество аппаратов, примерное направление, высоту полёта и характер поведения. При разговоре с дежурным постарайтесь представить максимально полную и точную информацию о местоположении и времени обнаружения БПЛА.

После обращения в экстренную службу дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов и представьте им всю имеющуюся у вас информацию. Если вы сделали фотографии или видеозаписи БПЛА, передайте их сотрудникам полиции. Но ни в коем случае не распространяйте видео и фото в интернете – это может помочь противнику выполнить корректировку и повторить атаку. Не распространяйте непроверенную информацию о БПЛА в соцсетях или других источниках.

Важно! Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить дрон подручными предметами, это опасно и может повлечь за собой юридическую ответственность.

В случае посадки или падения БПЛА нельзя приближаться к нему, трогать осколки дрона. Необходимо отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

Тем, кто находится в здании, следует спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено. Оставаясь в квартире, следует найти место без окон между несущих стен и сесть на пол – лучше всего в ванной комнате. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам.

Если в момент появления дрона вы находитесь в машине, нужно немедленно покинуть автомобиль и найти укрытие.

При внезапном применении противником обычных средств поражения, в том числе с использованием БПЛА, необходимо следовать основным правилам:

– при нахождении на открытой местности, услышав характерный звук летящего дрона, при резком снижении высоты которого может последовать взрыв, необходимо сразу лечь на землю, закрыть голову руками;

– по возможности использовать ближайшие простые укрытия: подвалы и цокольные этажи жилых домов, капитальных зданий и сооружений, в том числе расположенных на территориях предприятий, первые этажи подъездов, внутренние помещения в зданиях, квартирах (коридор, тамбур, ванная и т.д.).

После окончания атаки БПЛА необходимо передвигаться осторожно, смотреть под ноги, не поднимать с земли незнакомые предметы, внимательно следить за детьми и крепко держать их за руку.

Сбитый дрон

Начальник УМВД России по Гатчинскому району Денис Шутов подчеркнул: когда работает ПВО, мобильный интернет перестает функционировать. Если вы стали свидетелем падения беспилотника, надо попытаться определить свою геопозицию, позвонить по номеру 112 с мобильного телефона, назваться и передать сведения в дежурную часть.

- Если информация подтверждается, и мы имеем факт сбития вражеского БПЛА, территория оцепляется, подключаются спецслужбы для разминирования и изъятия. Если обнаружены остатки систем ПВО, подключается Минобороны. К упавшему беспилотнику не подходить, обломки не трогать, не тащить домой на сувениры! Каждая деталь может способствовать следственным действиям, установлению точки запуска. Кроме того, в ходе повреждения аппарата взрывное устройство не всегда инициируется и может сработать позже, – предупредил Денис Андреевич.

Сигнал «Внимание всем!»

Доверять следует только официальным источникам информации и быть бдительными. При получении сигнала «Внимание всем!» на улице, в помещении и в транспорте необходимо помнить об элементарных правилах поведения при воздушном нападении.

При включении электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения (специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи), а также других сигнальных средств, в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен, сигнал «Внимание всем!» будут передавать по местному телевидению и радиоприемникам многократно.

Проинформируйте соседей – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи. Помните, что, отправляясь в укрытие, в первую очередь надо взять с собой документы, запакованные в водонепроницаемую упаковку, деньги, ценности, необходимые медикаменты, средства личной гигиены, теплую одежду, не менее одного электрического фонаря на семью и, по возможности, запас еды и питьевой воды на сутки.

Покидая квартиру, необходимо отключить газ, воду, отопительные приборы, плотно закрыть окна и двери.

В Гатчине эвакуации не будет

Заглубленные и другие помещения подземного пространства предназначены для укрытия населения от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий.

Укрытие населения в случае возникновения угрозы и воздействия обычных средств поражения проводится в приспособленных заглубленных подвальных помещениях по месту жительства (подвалы и цокольные этажи жилых домов), а также в подвальных помещениях учреждений образования, культуры и спорта, в подполье частных домов, на подземных автостоянках, в складских подвальных заглубленных помещениях учреждений торговли и питания, гостиничных комплексов.

Подвальные помещения находятся в общей долевой собственности жильцов многоквартирных домов, и их подготовкой для укрытия занимаются управляющие компании и ТСЖ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 № 1149 (ред. 12.08.2017) «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», город Гатчина не относится к группам по гражданской обороне. Эвакуация населения Гатчины и Гатчинского округа в особый период не проводится. Данные территории не категорированы по Гражданской обороне. Укрытие населения планируется в подвальных и других заглубленных помещениях. Местоположение ближайших укрытий можно уточнить в Реестре заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Ленинградской области на сайте областного комитета правопорядка и безопасности.

Усилить защиту территории и акватории

В июне на территории Ленинградской области, в том числе и в Гатчинском округе, также были зафиксированы неоднократные случаи прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Администрация направила письма руководителям градообразующих предприятий о разработке мер, направленных на защиту территорий от террористических атак с использованием БПЛА.

Актуализируются планы по физической защите предприятий от беспилотников, схемы и списки оповещения персонала, разработаны инструкции по действиям при угрозе прилета. Проводятся регулярные проверки исправности установленных на предприятиях инженерно-технических средств, в том числе систем видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений при угрозе террористических атак. В районах, которым угрожает прилет беспилотника, производится глушение связи, понижение ее качества с 4G до 2G. Во время воздушных атак могут быть проблемы со связью вплоть до полного отсутствия мобильного интернета.

В Ленинградской области будет запущено дежурство машин с мобильными системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) рядом с местами, где проходят массовые общественные мероприятия. В этом вопросе будет применен опыт ДНР. В ближайшее время власти региона планируют усилить защиту не только воздушного пространства, но и акватории Финского залива.

В случае объявления режима ЧС по распоряжению главы администрации Гатчинского округа население может быть оповещено через региональную и муниципальную систему оповещения, SMS-рассылку, средства массовой информации – «Ореол-Инфо».

Екатерина Дзюба, по данным администрации Гатчинского округа