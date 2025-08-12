Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.08.2025 с 10:00 до 18:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино. 

 

13.08.2025 с 10:00 до 16:30 

Вырицкое ТУ:

д. Савкино,
д. Введенское,
д. Борисово,
п. ж/д ст. Слудицы,
д. Большие Слудицы,
д. Малые Слудицы,
д. Порожек.

 

13.08.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Выра.     

 

13.08.2025 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ: 

д. Сяськелево (частично),

д. Ронилово,

д. Питкелево.

          

13.08.2025 с 09:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

д. Шаглино, 

д. Руссолово        

 

13.08.2025 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

д. Тяглино. 

 

13.08.2025 с 09:30 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, промзона м/у, 

д. Вайя, 

д. Вайялово.