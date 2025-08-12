Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
13.08.2025 с 10:00 до 18:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино.
13.08.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
д. Савкино,
д. Введенское,
д. Борисово,
п. ж/д ст. Слудицы,
д. Большие Слудицы,
д. Малые Слудицы,
д. Порожек.
13.08.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Выра.
13.08.2025 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично),
д. Ронилово,
д. Питкелево.
13.08.2025 с 09:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
д. Шаглино,
д. Руссолово
13.08.2025 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Тяглино.
13.08.2025 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Малое Верево, промзона м/у,
д. Вайя,
д. Вайялово.
