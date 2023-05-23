38 лагерей или как летом не соскучиться

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала о подготовке к летней оздоровительной кампании, начавшейся загодя – в январе.

Этим летом в Гатчинском районе будет открыто 38 детских лагерей, и только один из них стационарный - лагерь «Лесная сказка» в поселке Тайцы. Остальные 37 – на базе образовательных учреждений, в частности, школ. В некоторых школах будет работать даже по два лагеря. Не откроются лагеря только в тех школах, где будут работать пункты приема ЕГЭ.

Планируется, что в гатчинских лагерях отдохнет более 3200 детей. Из них в лагерях дневного пребывания – порядка 2400 человек. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, в число отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием войдет 531 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.

На базе детско-юношеских спортивных школ запланированы три специализированных лагеря дневного пребывания – спортивно-оздоровительной направленности. В этом году в них отдохнет 277 детей.

У всех школьных лагерей будет профильная направленность. Подавляющее большинство – 27 лагерей – запланированы как физкультурно-спортивные, с упором на здоровый образ жизни. Четыре лагеря будут технической направленности, три – естественнонаучной, один – театральной и еще один – туристско-краеведческой. Также в одном из лагерей пройдут профильные смены общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», и в одном – смены «Орлята России».

На базе центров «Точка роста» в Коммунарской школе № 3, в Большеколпанской, Пригородной, Рождественской, Пудостьской, Никольской и Вырицкой школ планируется открыть специализированные профильные группы, по большей части инженерно-технической направленности. В этих группах будет вестись проектная деятельность: занятия робототехникой, ЛЕГО-конструированием, промышленным дизайном, управлением квадрокоптерами, мультимедийной журналистикой, 3D-моделированием.

Наталья Андреевна заверила, что все общеобразовательные организации, на базе которых будут открыты детские оздоровительные лагеря, имеют действующие договоры с медицинскими организациями, лицензированные медицинские кабинеты.

Стоимость питания одного человека в день в лагерях с дневным пребыванием составит 258 рублей, с круглосуточным пребыванием – 550 рублей на человека, в профильных лагерях – 190 рублей. Планируемое финансирование летней кампании составляет 55213 тысяч рублей из бюджетов разных уровней.

Сейчас в школах вовсю идет подготовка к открытию лагерей дневного пребывания. Назначаются начальники, отбираются сотрудники, планируется воспитательная программа, распорядок дня и прочее. Проводятся мероприятия для получения заключений пожарного надзора, ведется акарицидная обработка территорий, проводится анализ среды и воды на соответствие нормам.

«Лесная сказка» откроет 5 смену

В лагере «Лесная сказка» этим летом будут отдыхать 880 детей в течение четырех смен. В том числе 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, восемь детей-инвалидов и восемь сопровождающих.

Как рассказал руководитель лагеря Антон Акимов, в этом году планируется еще одна – пятая 10-дневная смена на 15-20 человек:

- Мы построили на собственные средства, вырученные от продажи путевок, настил под палаточный лагерь, где разместятся четыре палатки по четыре спальных места в каждой. Закуплены раскладушки и матрасы. В эту смену будет работать инструктор по туризму, который научит ребят разведению костров, вязанию узлов и прочим туристическим премудростям. Планируется посещение веревочного парка в соседнем лагере. Стоимость путевки в палаточный лагерь составит 20 тысяч рублей, и 8190 рублей родители смогут получить в качестве компенсации после завершения смены.

Также Антон Владимирович пояснил, что путевка в «Лесную сказку» с проживанием в домике стоит 44300 рублей, и компенсация для детей Ленинградской области в данном случае составит 17190 рублей.

Кто хорошо работает…

Об организации детского труда на время летних каникул рассказала начальник финансово-планового отдела комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Мария Фоничева.

В этом году планируется трудоустроить во всех 17 поселениях Гатчинского района 724 человека, из них в летний период – 681. В том числе в рамках проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» на территории Гатчинского района будут работать 123 подростка: 80 – в Гатчине, 23 – в Коммунаре, 10 – в Сусанино и 10 – в Дружной Горке. Эти подростки будут дополнительно получать горячее питание, их обеспечат единой формой одежды, досуговыми мероприятиями, экскурсионными поездками.

Традиционно ребята, работающие в трудовых бригадах, будут заниматься благоустройством дворов, убирать улицы от мелкого мусора, ухаживать за клумбами, помогать в уборке на разных муниципальных объектах и выполнять другую посильную работу.

Рабочий день подростков длится два или четыре часа. Зарплата в этом году составит не менее МРОТ – 17385 руб. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в администрации городских и сельских поселений, в Гатчине – в Гатчинский дворец молодежи, в Коммунаре – в Управление культуры и спорта.

…тот хорошо отдыхает

Также Мария Фоничева рассказала о спортивных и культурных мероприятиях, которые ждут юных тружеников в течение летних каникул. Например, ежегодно в июне проводится Спартакиада трудовых бригад, а в июле – фестиваль дворовых игр «Игропикник».

Календарные мероприятия комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике предполагают проведение в июне Спартакиады летних оздоровительных лагерей с соревнованиями по футболу, пляжному волейболу, флорболу, баскетболу, легкой атлетике, с веселыми стартами, нормативами ГТО и прыжками через скакалку.

12 июня на вертолетной площадке пройдет семейный пикник и фестиваль бега. Это соревнования по кроссу в личных и командных дисциплинах в возрастных группах от 3 лет. А после забега будут работать площадки по декоративно-прикладному творчеству и тематические мастер-классы.

В ночь на 22 июня пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». 25 июня на площадке «Юность» состоится традиционный праздник, посвященный Дню российской молодежи.

Спартакиада микрорайонов г. Гатчины в рамках проекта «Дворовый спорт» будет проходить в июле-августе. Она предполагает проведение тренировок трижды в неделю по трем видам спорта в различных микрорайонах города: в Мариенбурге, на Въезде, на ул. Чехова, во дворе на ул. Володарского, 34, у лицея № 3, на площадке на ул. Красных Военлетов, д. 4. Каждый цикл тренировок завершается соревнованиями между микрорайонами Гатчины.

С 1 июня на хоккейной площадке около бассейна «Волна» будут установлены уличные баскетбольные стойки. Все желающие смогут играть на площадке ежедневно с 9:00 до 21:00.

В июле-августе на городских площадках по выходным жители смогут принять участие в открытых зарядках «Доброе утро, Гатчина» для всех возрастных категорий, с использованием танцевальных элементов.

Все лето в рамках проекта «Дружинушка» волонтеры Гатчинского дворца молодежи будут проводить игровую программу для детей, которые летом находятся в Гатчине. Запланировано 27 площадок. Каждую среду летом во Дворце молодежи будут проходить «Кино-среды в ГДМ» – просмотр и обсуждение лучших советских фильмов. По субботам в летние месяцы с 16.00 Дворец молодежи будет проводить игротеки «Активируйся с ГДМ», и раз в месяц – дискотеки для подростков.

В последнее воскресенье августа по традиции пройдет молодежный фестиваль «ГДМ на драйве», с вечерним костром и песнями под гитару.

Традиционно окончание летнего периода ознаменуют детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев», которые пройдут 3 сентября.

Екатерина Дзюба

Фото "Лесная сказка"