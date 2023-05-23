Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

38 лагерей или как летом не соскучиться

Очередной прямой эфир главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим был посвящен организации летнего досуга и отдыха детей и подростков Гатчины и района.

Рубрики:  Общество

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала о подготовке к летней оздоровительной кампании, начавшейся загодя – в январе.

Этим летом в Гатчинском районе будет открыто 38 детских лагерей, и только один из них стационарный - лагерь «Лесная сказка» в поселке Тайцы. Остальные 37 – на базе образовательных учреждений, в частности, школ. В некоторых школах будет работать даже по два лагеря. Не откроются лагеря только в тех школах, где будут работать пункты приема ЕГЭ.

Планируется, что в гатчинских лагерях отдохнет более 3200 детей. Из них в лагерях дневного пребывания – порядка 2400 человек. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, в число отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием войдет 531 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.  

На базе детско-юношеских спортивных школ запланированы три специализированных лагеря дневного пребывания – спортивно-оздоровительной направленности. В этом году в них отдохнет 277 детей.

У всех школьных лагерей будет профильная направленность. Подавляющее большинство – 27 лагерей – запланированы как физкультурно-спортивные, с упором на здоровый образ жизни. Четыре лагеря будут технической направленности, три – естественнонаучной, один – театральной и еще один – туристско-краеведческой. Также в одном из лагерей пройдут профильные смены общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», и в одном – смены «Орлята России».

На базе центров «Точка роста» в Коммунарской школе № 3, в Большеколпанской, Пригородной, Рождественской, Пудостьской, Никольской и Вырицкой школ планируется открыть специализированные профильные группы, по большей части инженерно-технической направленности. В этих группах будет вестись проектная деятельность: занятия робототехникой, ЛЕГО-конструированием, промышленным дизайном, управлением квадрокоптерами, мультимедийной журналистикой, 3D-моделированием.

Наталья Андреевна заверила, что все общеобразовательные организации, на базе которых будут открыты детские оздоровительные лагеря, имеют действующие договоры с медицинскими организациями, лицензированные медицинские кабинеты.

Стоимость питания одного человека в день в лагерях с дневным пребыванием составит 258 рублей, с круглосуточным пребыванием – 550 рублей на человека, в профильных лагерях – 190 рублей. Планируемое финансирование летней кампании составляет 55213 тысяч рублей из бюджетов разных уровней.

Сейчас в школах вовсю идет подготовка к открытию лагерей дневного пребывания. Назначаются начальники, отбираются сотрудники, планируется воспитательная программа, распорядок дня и прочее. Проводятся мероприятия для получения заключений пожарного надзора, ведется акарицидная обработка территорий, проводится анализ среды и воды на соответствие нормам.

 

«Лесная сказка» откроет 5 смену

В лагере «Лесная сказка» этим летом будут отдыхать 880 детей в течение четырех смен. В том числе 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, восемь детей-инвалидов и восемь сопровождающих.

Как рассказал руководитель лагеря Антон Акимов, в этом году планируется еще одна – пятая 10-дневная смена на 15-20 человек:

- Мы построили на собственные средства, вырученные от продажи путевок, настил под палаточный лагерь, где разместятся четыре палатки по четыре спальных места в каждой. Закуплены раскладушки и матрасы. В эту смену будет работать инструктор по туризму, который научит ребят разведению костров, вязанию узлов и прочим туристическим премудростям. Планируется посещение веревочного парка в соседнем лагере. Стоимость путевки в палаточный лагерь составит 20 тысяч рублей, и 8190 рублей родители смогут получить в качестве компенсации после завершения смены.

Также Антон Владимирович пояснил, что путевка в «Лесную сказку» с проживанием в домике стоит 44300 рублей, и компенсация для детей Ленинградской области в данном случае составит 17190 рублей.

 

Кто хорошо работает…

Об организации детского труда на время летних каникул рассказала начальник финансово-планового отдела комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Мария Фоничева.

В этом году планируется трудоустроить во всех 17 поселениях Гатчинского района 724 человека, из них в летний период – 681. В том числе в рамках проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» на территории Гатчинского района будут работать 123 подростка: 80 – в Гатчине, 23 – в Коммунаре, 10 – в Сусанино и 10 – в Дружной Горке. Эти подростки будут дополнительно получать горячее питание, их обеспечат единой формой одежды, досуговыми мероприятиями, экскурсионными поездками.

Традиционно ребята, работающие в трудовых бригадах, будут заниматься благоустройством дворов, убирать улицы от мелкого мусора, ухаживать за клумбами, помогать в уборке на разных муниципальных объектах и выполнять другую посильную работу.

Рабочий день подростков длится два или четыре часа. Зарплата в этом году составит не менее МРОТ – 17385 руб.  По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в администрации городских и сельских поселений, в Гатчине – в Гатчинский дворец молодежи, в Коммунаре – в Управление культуры и спорта.

 

…тот хорошо отдыхает

Также Мария Фоничева рассказала о спортивных и культурных мероприятиях, которые ждут юных тружеников в течение летних каникул. Например, ежегодно в июне проводится Спартакиада трудовых бригад, а в июле – фестиваль дворовых игр «Игропикник».

Календарные мероприятия комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике предполагают проведение в июне Спартакиады летних оздоровительных лагерей с соревнованиями по футболу, пляжному волейболу, флорболу, баскетболу, легкой атлетике, с веселыми стартами, нормативами ГТО и прыжками через скакалку.   

  12 июня на вертолетной площадке пройдет семейный пикник и фестиваль бега. Это соревнования по кроссу в личных и командных дисциплинах в возрастных группах от 3 лет. А после забега будут работать площадки по декоративно-прикладному творчеству и тематические мастер-классы.

В ночь на 22 июня пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». 25 июня на площадке «Юность» состоится традиционный праздник, посвященный Дню российской молодежи.

Спартакиада микрорайонов г. Гатчины в рамках проекта «Дворовый спорт» будет проходить в июле-августе. Она предполагает проведение тренировок трижды в неделю по трем видам спорта в различных микрорайонах города: в Мариенбурге, на Въезде, на ул. Чехова, во дворе на ул. Володарского, 34, у лицея № 3, на площадке на ул. Красных Военлетов, д. 4. Каждый цикл тренировок завершается соревнованиями между микрорайонами Гатчины.

С 1 июня на хоккейной площадке около бассейна «Волна» будут установлены уличные баскетбольные стойки. Все желающие смогут играть на площадке ежедневно с 9:00 до 21:00.

В июле-августе на городских площадках по выходным жители смогут принять участие в открытых зарядках «Доброе утро, Гатчина» для всех возрастных категорий, с использованием танцевальных элементов.

Все лето в рамках проекта «Дружинушка» волонтеры Гатчинского дворца молодежи будут проводить игровую программу для детей, которые летом находятся в Гатчине. Запланировано 27 площадок. Каждую среду летом во Дворце молодежи будут проходить «Кино-среды в ГДМ» – просмотр и обсуждение лучших советских фильмов. По субботам в летние месяцы с 16.00 Дворец молодежи будет проводить игротеки «Активируйся с ГДМ», и раз в месяц – дискотеки для подростков.

 В последнее воскресенье августа по традиции пройдет молодежный фестиваль «ГДМ на драйве», с вечерним костром и песнями под гитару.  

Традиционно окончание летнего периода ознаменуют детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев», которые пройдут 3 сентября.

Екатерина Дзюба

Фото "Лесная сказка"

 