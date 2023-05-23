Ленобласть запускает переподготовку участников СВО

Для переобучения ленинградцам предлагаются три специальности на двух площадках фонда. Во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики и программы «1С: Склад».

Программа «Оператор печатного оборудования» длится 3,5 месяца. На курсе можно обучиться профессии специалиста по печати и постпечатной обработке: подготовка макетов для печатных машин, контроль соответствия типа бумаги и режима печати, соответствующих техническому заданию и др.

Обучение на курсе «1С: Склад» длится два месяца. Сфера профессиональной деятельности – государственные учреждения и частные компании, использующие информационные базы данных «1С» для складского учета.

Оператору необходимо умение переносить информацию из первичной документации в базу данных, обрабатывать информацию, оформлять накладные и формировать отчеты.

Программа «Компьютерная графика» длится 2,5 месяца. Сфера профессиональной деятельности – дизайн-студии, типографии, рекламные агентства, фотостудии, а также любые предприятия, в деятельности которых используются графические редакторы. Специалист научится разрабатывать рекламно-информационные материалы (визитные карточки, буклеты, листовки, плакаты), а также вносить изменения в существующие материалы и готовить их к печати.

Переобучение проводится за счет бюджета Ленинградской области, также гарантируется трудоустройство. Задать интересующие вопросы и предварительно записаться можно по телефонам учебной части Мультицентра: +7 (921) 377-47-47 (приемная комиссия), +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.