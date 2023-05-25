Качели и сирень: ленинградцы выбирают благоустройство

Уже больше 128 тысяч жителей Ленинградской области отдали свои голоса за то, какие общественные пространства появятся в Ленинградской области в 2024 году.

«29 городов получат новый облик мест для занятий спортом, прогулок, отдыха. Приглашаю всех жителей, кому уже исполнилось 14 лет, принять участие в голосовании на 47.gorodsreda.ru. Работы по победившим проектам пройдут в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Хочу отметить, что сейчас во всех районах Ленобласти уже идет благоустройство объектов, за которое ленинградцы проголосовали в прошлом году», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Проголосовать можно за дизайн-проекты благоустройства Воронцовского бульвара в Мурино, Яблоневого сада в Выборге, микрорайона «Мариенбург» в Гатчине, парка «Косая гора» в Кудрово, бульвара Гагарина в Лодейном Поле и еще десятки других объектов.