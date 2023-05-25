Ленинградская область присоединилась к федеральной кампании по борьбе с продажей сигарет и вейпов несовершеннолетним

Кампания включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет и вейпов, размещение социальной рекламы, а также усиление общественного контроля.

Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и исключить доступ несовершеннолетних к табаку и электронным сигаретам. «Кампания, которая сейчас стартует в Ленинградской области, призывает продавцов не продавать, а взрослых не покупать вейпы и сигареты подросткам. К сожалению, в последнее время в подростковой и молодежной среде стали особенно популярны электронные сигареты, и чтобы снизить их потребление, необходимо в первую очередь добиться строго соблюдения законодательного запрета на продажу такой продукции несовершеннолетним», – говорит руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Билборды, постеры в общественном транспорте и социальных сетях напомнят жителями региона о том, что распространение сигарет и вейпов среди несовершеннолетних является нарушением закона, а также проинформируют о работе специально созданной «горячей линии».

По телефону 8-800-234-29-26 можно сообщить о местах продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Такая же информация будет распространяться среди родителей учащихся школ и в молодежных учреждениях Ленинградской области.

Большое внимание в рамках кампании уделяется розничному рынку. Информационные материалы будут размещены непосредственно в магазинах. Для покупателей сделаны стикеры, сообщающие о запрете на приобретение для несовершеннолетних табачной и никотинсодержащей продукции и штрафах за это нарушение, для продавцов - памятки с фразами корректного отказа при сомнении в совершеннолетии покупателя и призывом соблюдать закон.

Общественный Совет также подготовил специальные журналы для подписи продавцов о том, что они обязуются не продавать сигареты и вейпы несовершеннолетним. В раздаче материалов участвуют волонтеры региональных добровольческих организаций, что позволит расширить масштаб кампании.

«Борьба с подростковым курением – общее дело. Мы все должны объединиться, чтобы оградить подростков от табака и электронных сигарет. Очень важно, чтобы торговые предприятия понимали свою ответственность и соблюдали запрет. Мы полностью поддерживаем кампанию и надеемся, что активное участие в ней примут и продавцы, и покупатели», - отметила председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Согласно социологическому исследованию, проведенному в 2021 г. холдингом «Ромир», 73% несовершеннолетних покупают табачную и никотинсодержащую продукцию в небольших магазинах и павильонах, 17% – в точках, торгующих нелегально: на уличных лотках, рынках, автолавках. Очень часто подросткам помогают взрослые. Как выяснил «Ромир», 40% подростков, курящих сигареты или употребляющих вейпы, периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них эти продукты.

В конце апреля 2023 года Правительство РФ повысило штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления. Для юридических лиц размер штрафа вырос вдвое, до 600 тыс. рублей, а для граждан, которые приобретают сигареты по просьбе подростков, более чем в два раза, до 7 тыс. рублей. Однако само по себе повышение штрафов неэффективно, если нет достаточного контроля. Общественный Совет по проблеме подросткового курения считает необходимым усилить контроль за исполнением действующего закона, запрещающего продажу табачной и никотиносодержащей продукции лицам до 18 лет, а также усовершенствовать механизм проведения контрольно-надзорных мероприятий, в частности, вывести эту продукцию из-под действия моратория на проверки бизнеса.

Принять участие в кампании «Спасибо за отказ!» может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сообщить о фактах продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним.





Фото freepick.com