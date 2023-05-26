Обвиняется в двойном убийстве отца и деда

19 мая в 13.20 в полицию Гатчинского района обратился 35-летний мужчина с заявлением о том, что днем ранее ушли из дома 3б по улице Центральная, расположенном в поселке Орлино, и до настоящего времени не вернулись его 59-летний отец и 87-летний дедушка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. СПб и Ленобласти, 24 мая в 23:00 у дома 3А по ул. Центральная в поселке Орлино в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан сам заявитель. Мужчина, находясь по месту жительства, с целью сокрытия кражи денежных средств с банковской карты дедушки в размере 1 200 000 рублей, нанес телесные повреждения неустановленным предметом своим родственникам, в результате которых они скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник отвез тела на границу Ленинградской и Псковской областей, где закопал в неустановленном месте. До настоящего времени местонахождение трупов не установлено.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).