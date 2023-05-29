Исаак Шварц и земляки

Как запечатлеть время, как в небольшой газетной публикации передать всенародную любовь к великому земляку?! Как хочется поделиться этим духовным богатством, накопленным за годы общения и в результате коротких мгновений незабываемых встреч!

Как присутствие рядом великого композитора сказалось на нашей духовной жизни? На судьбах наших земляков? На творческом облике любимой Сиверской?

Михаил Николаевич Радюкевич – Заслуженный артист России, гитарист с мировым именем окончил Сиверскую музыкальную школу, когда она ещё не носила имя Исаака Шварца. Но как часто, на гастролях в разных городах нашей страны и за рубежом, Олег Погудин, представляя музыкантов своего ансамбля, с гордостью говорит, что Михаил Радюкевич – из Сиверской, где живёт, где жил великий композитор Исаак Шварц. Ему повезло быть лично знакомым со Шварцем. Исаак Иосифович его услышал и похвалил, когда тот ещё был учеником музыкальной школы. А потом, в конце 80-х годов, пригласил его для озвучивания музыки к фильму «Сирано де Бержерак». Сотворчество продолжилось и в сериалах «Империя под ударом», «Шахматист».

Сейчас, когда мы, земляки, приходим на сольные концерты Михаила Радюкевича или в составе ансамбля Олега Погудина, испытываем гордость за нашего талантливого земляка, любуемся и наслаждаемся, и украдкой утираем слезинки, когда звучит любимая «Элегия»…

Владимир Игоревич Логинов впервые заявил о своём музыкальном даровании лет 30 назад, когда после службы в армии вернулся домой. Группа рок-музыкантов, ансамбль «СД», который он организовал - как далеки они были, молодые музыканты, от классики Шварца! Но встречи с Исааком Иосифовичем в Сиверской поселковой библиотеке, в кинотеатре «Юбилейный», да просто само сознание, что он – рядом, постепенно меняют не только музыкальные интересы, меняют судьбу. Молодой человек, самозабвенно, с наслаждением слушающий музыку Шварца на личных встречах с ним, спустя годы стал учителем музыки в Школе искусств имени Шварца. И в его рабочем кабинете теперь на стене висит, подобный Шварцевскому, «иконостас» с фотографиями великих музыкантов, на одной из которых остановилось навсегда счастливое мгновение: за роялем И.И. Шварц, а рядом Владимир Логинов.

Судьба распорядилась так, что Владимир оказался рядом с любимым композитором в тот самый тайный момент между жизнью и смертью, когда начинался переход в Вечность… И тогда тепло его рук, и что-то ещё, пока не объяснимое, перешло навсегда к молодому музыканту и стало своеобразным талисманом…

«Музыка великих не стареет никогда, - отмечает накануне юбилея Владимир Логинов. - Слова, укутанные нотами Шварца, незабвенны. А ноты эти не имеют возможности остановиться и обречены на вечное движение.

Сиверская школа искусств носит имя Исаака Шварца, и все её обитатели от этого только выигрывают, и находиться в этой ауре – тепло и приятно.

Очень любят нашу школу большие музыканты, с удовольствием приезжают и музицируют на нашей сцене. А Шварц смотрит на всех с портрета и улыбается! А мы с удовольствием работаем здесь. Нам всем повезло, что рядом с нами жил и творил Исаак Иосифович».

С волнением перелистываю семейный альбом, и вновь память зовет в то прекрасное время, когда Исаак Шварц и земляки – рядом! Сиверская поселковая библиотека. Среди слушателей в первом ряду – Исаак Иосифович Шварц, его супруга Антонина Владимировна, а рядом – молодые люди и моя доченька, Машенька Антонова, внимательно слушают гостью, писательницу Тамару Петкевич, встречу с которой подарил землякам Исаак Иосифович. На этих встречах росли наши дети, духовно росли и развивались! Прошли годы, и уже Машенька стала Марией Алексеевной Гладышевой и учит детей музыкальной грамоте в Школе искусств имени Исаака Шварца, и привозит своих учеников на экскурсию в музей Шварца.

Вот ещё одно фото: супруги Шварц в гостях у сиверских жителей – в семье Нины Петровны и Юрия Васильевича Телеш. Интересно, что в этой семье подрастала тогда доченька Оленька – сейчас Ольга Юрьевна Федоренкова, директор Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный».

Случайно ли это? Или притяжение земли, гений места играет свою роль в жизни целого посёлка, «дачной столицы» Ленинградской области? Мы попросили поделиться воспоминаниями руководителей посёлка Сиверского, которые в разное время были на ответственном посту.

Вспоминает Мария Ивановна Мадатова – экс-глава администрации Сиверского поселения (с 1987 года):

- Среди жителей посёлка Сиверский во все времена самым уважаемым был Исаак Иосифович Шварц. И хотя большинство жителей не знают, где находится улица Пушкинская, но то, что в Сиверской живёт Шварц, знают почти все. Благодаря ему наш посёлок знает, пожалуй, вся страна, а его называли Сиверским отшельником. Он оказал нам честь своим присутствием, он увековечил наш посёлок в истории культуры Гатчинского района, Ленинградской области и всей России.

Своим присутствием он украшал наши мероприятия, Пушкинские праздники, Дни посёлка, выступал в учреждениях культуры, особенно памятный - замечательный трехдневный праздник, посвящённый 500-летию земель Сиверских. Несколько раз я удостаивалась чести быть приглашённой в дом Исаака Иосифовича. Он был замечательным рассказчиком. Практически всегда напевал очередную зарождающуюся мелодию. Он имел замечательное чувство юмора!

Мне довелось быть на премьере симфонии «Желтые звёзды» в Санкт-Петербургской филармонии, и до сих пор помнится, как весь зал встал и долго-долго аплодировал, и это огромная любовь и дань уважения Человеку, Мастеру, Творцу!

Сегодня в посёлке есть музей и концертный зал, Сиверская школа искусств носит его имя. Огромное число туристов посещало, посещает и будет посещать музей и посёлок. И будет жить его имя в грядущих днях и душах людей.

Владимир Николаевич Кузьмин, экс-глава администрации Сиверского поселения:

- Годы, посвященные трудовой деятельности в Сиверском, благодаря судьбе и творчеству И.И. Шварца стали началом времени прикосновения к роднику его высочайшего творчества. Это тот благословенный родник, который давал мне вдохновение и силы, уверенность и радость в жизни, делал чище и добрее. Я, как и многие сиверчане, лично знал Исаака Иосифовича, помню его и горжусь былой возможностью общения.

Дмитрий Сергеевич Румянцев, действующий глава администрации Сиверского поселения:

- Имя Исаака Иосифовича в Сиверской знают и ценят. Рядом с домом-музеем теперь находится концертный зал, который посещают с завидной периодичностью многие. Я не помню ни одного мероприятия, где бы зал был незаполненным.

Но, к сожалению, сам я лично не был знаком с Исааком Иосифовичем. Однако в моей жизни есть интересная история. Мой отец, Сергей Дмитриевич Румянцев, перевозил Исаака Иосифовича из Ленинграда в Сиверскую. Отец тогда работал шофёром в ОПХ «Память Ильича». Переезд запомнился отцу, особенно как они несли тяжёлый рояль! Эту историю я услышал, когда мне было примерно лет десять…

Исаак Шварц - это наша гордость. И огромное удовольствие испытываем мы, когда приезжают туристы, гости, друзья из других регионов, даже стран, и они знают имя Исаака Иосифовича. Уверен, что имя Шварца на Сиверской земле сохранится в веках.

Вспоминает учитель физики Сиверской гимназии Анатолий Моисеевич Гончаров:

- Я не силён в музыке, даже нот не знаю, кроме названий, естественно. Но на 500-летии Сиверской земли постоял в одном ряду с ним на ступенях кинотеатра (так организаторы торжества в этот особенный исторический день чествовали лучших жителей Сиверской – прим. автора). С нами рядом были С.И. Спиридонова, Ф. А. Ходжаев, Н.Д. Беляев,

В.К. Мартынов и И.И. Шварц. Потом в зале, за праздничным столом с нами вместе была Антонина Владимировна – супруга Шварца и певица Таисия Калинченко…

Однажды я был на встрече Исаака Шварца с Георгием Гречко. Было это в 2006 году. Они, оказывается, в одной школе в Ленинграде учились! В разное время, конечно. Шварц на восемь лет старше Гречко. Эта школа на Социалистической улице находится недалеко от 5-ти углов. Шварц весь сиял от удовольствия – ему Гречко вручил медаль Гагарина от имени Федерации космонавтики. Сам Шварц сказал, что впервые видит живого космонавта, хотя все космонавты с дублирующим экипажем обязательно смотрят перед стартом «Белое солнце пустыни», к которому он написал музыку. Некоторые видели этот фильм более десятка раз.

Уже после смерти Шварца познакомился я с Антониной Владимировной. Мы с ученицей делали работу, «Награждённый медалью Гагарина» называется, которую представляли на Чтениях им. Королёва.

А моё мнение о Шварце: это гений! Кстати, недавно был в его музее, привозил туда московскую гостью - Елену Сергеевну Лучицкую, она работает в Институте медико-биологических проблем, отвечает за некоторые медицинские эксперименты на МКС. В Сиверскую приезжала посмотреть игру «Космические умники и умницы», которую мы с Петром Бабенко проводим уже несколько лет.

Большим счастьем в своей жизни считает талантливая солистка Светлана Захарова встречу с музыкой Исаака Шварца, возможность прикоснуться к ней душой. Впервые она исполнила романс Шварца 11 лет назад, в мае 2012 года. Было это в Рождествено, в концертном зале усадьбы Набокова. На праздничном концерте Светлана исполняла романс «В нашем старом саду». «Музыка Шварца совершенно изменила мою жизнь», - призналась после концерта молодая солистка, ученица Елены Анатольевны Маляр и Ольги Борисовны Парфёновой. И хоть не пришлось Светлане при жизни композитора получить его поддержку и одобрение, жена Исаака Иосифовича, Антонина Владимировна Нагорная-Шварц сразу заметила Светлану, очень хорошо отозвалась о ее песенном даровании, и с тех пор Светлана – неизменная участница всех праздничных концертов на Гатчинской земле, где звучит музыка нашего великого земляка.

Публикацию подготовила Наталья Антонова