Исаак Шварц и земляки
Волнующее историческое время мы переживаем. Три поколения жителей Сиверской объединяет музыка Исаака Иосифовича Шварца, само его присутствие на нашей земле, его добрый след, его славное имя, его юбилей!
Как запечатлеть время, как в небольшой газетной публикации передать всенародную любовь к великому земляку?! Как хочется поделиться этим духовным богатством, накопленным за годы общения и в результате коротких мгновений незабываемых встреч!
Как присутствие рядом великого композитора сказалось на нашей духовной жизни? На судьбах наших земляков? На творческом облике любимой Сиверской?
Михаил Николаевич Радюкевич – Заслуженный артист России, гитарист с мировым именем окончил Сиверскую музыкальную школу, когда она ещё не носила имя Исаака Шварца. Но как часто, на гастролях в разных городах нашей страны и за рубежом, Олег Погудин, представляя музыкантов своего ансамбля, с гордостью говорит, что Михаил Радюкевич – из Сиверской, где живёт, где жил великий композитор Исаак Шварц. Ему повезло быть лично знакомым со Шварцем. Исаак Иосифович его услышал и похвалил, когда тот ещё был учеником музыкальной школы. А потом, в конце 80-х годов, пригласил его для озвучивания музыки к фильму «Сирано де Бержерак». Сотворчество продолжилось и в сериалах «Империя под ударом», «Шахматист».
Сейчас, когда мы, земляки, приходим на сольные концерты Михаила Радюкевича или в составе ансамбля Олега Погудина, испытываем гордость за нашего талантливого земляка, любуемся и наслаждаемся, и украдкой утираем слезинки, когда звучит любимая «Элегия»…
Владимир Игоревич Логинов впервые заявил о своём музыкальном даровании лет 30 назад, когда после службы в армии вернулся домой. Группа рок-музыкантов, ансамбль «СД», который он организовал - как далеки они были, молодые музыканты, от классики Шварца! Но встречи с Исааком Иосифовичем в Сиверской поселковой библиотеке, в кинотеатре «Юбилейный», да просто само сознание, что он – рядом, постепенно меняют не только музыкальные интересы, меняют судьбу. Молодой человек, самозабвенно, с наслаждением слушающий музыку Шварца на личных встречах с ним, спустя годы стал учителем музыки в Школе искусств имени Шварца. И в его рабочем кабинете теперь на стене висит, подобный Шварцевскому, «иконостас» с фотографиями великих музыкантов, на одной из которых остановилось навсегда счастливое мгновение: за роялем И.И. Шварц, а рядом Владимир Логинов.
Судьба распорядилась так, что Владимир оказался рядом с любимым композитором в тот самый тайный момент между жизнью и смертью, когда начинался переход в Вечность… И тогда тепло его рук, и что-то ещё, пока не объяснимое, перешло навсегда к молодому музыканту и стало своеобразным талисманом…
«Музыка великих не стареет никогда, - отмечает накануне юбилея Владимир Логинов. - Слова, укутанные нотами Шварца, незабвенны. А ноты эти не имеют возможности остановиться и обречены на вечное движение.
Сиверская школа искусств носит имя Исаака Шварца, и все её обитатели от этого только выигрывают, и находиться в этой ауре – тепло и приятно.
Очень любят нашу школу большие музыканты, с удовольствием приезжают и музицируют на нашей сцене. А Шварц смотрит на всех с портрета и улыбается! А мы с удовольствием работаем здесь. Нам всем повезло, что рядом с нами жил и творил Исаак Иосифович».
С волнением перелистываю семейный альбом, и вновь память зовет в то прекрасное время, когда Исаак Шварц и земляки – рядом! Сиверская поселковая библиотека. Среди слушателей в первом ряду – Исаак Иосифович Шварц, его супруга Антонина Владимировна, а рядом – молодые люди и моя доченька, Машенька Антонова, внимательно слушают гостью, писательницу Тамару Петкевич, встречу с которой подарил землякам Исаак Иосифович. На этих встречах росли наши дети, духовно росли и развивались! Прошли годы, и уже Машенька стала Марией Алексеевной Гладышевой и учит детей музыкальной грамоте в Школе искусств имени Исаака Шварца, и привозит своих учеников на экскурсию в музей Шварца.
Вот ещё одно фото: супруги Шварц в гостях у сиверских жителей – в семье Нины Петровны и Юрия Васильевича Телеш. Интересно, что в этой семье подрастала тогда доченька Оленька – сейчас Ольга Юрьевна Федоренкова, директор Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный».
Случайно ли это? Или притяжение земли, гений места играет свою роль в жизни целого посёлка, «дачной столицы» Ленинградской области? Мы попросили поделиться воспоминаниями руководителей посёлка Сиверского, которые в разное время были на ответственном посту.
Вспоминает Мария Ивановна Мадатова – экс-глава администрации Сиверского поселения (с 1987 года):
- Среди жителей посёлка Сиверский во все времена самым уважаемым был Исаак Иосифович Шварц. И хотя большинство жителей не знают, где находится улица Пушкинская, но то, что в Сиверской живёт Шварц, знают почти все. Благодаря ему наш посёлок знает, пожалуй, вся страна, а его называли Сиверским отшельником. Он оказал нам честь своим присутствием, он увековечил наш посёлок в истории культуры Гатчинского района, Ленинградской области и всей России.
Своим присутствием он украшал наши мероприятия, Пушкинские праздники, Дни посёлка, выступал в учреждениях культуры, особенно памятный - замечательный трехдневный праздник, посвящённый 500-летию земель Сиверских. Несколько раз я удостаивалась чести быть приглашённой в дом Исаака Иосифовича. Он был замечательным рассказчиком. Практически всегда напевал очередную зарождающуюся мелодию. Он имел замечательное чувство юмора!
Мне довелось быть на премьере симфонии «Желтые звёзды» в Санкт-Петербургской филармонии, и до сих пор помнится, как весь зал встал и долго-долго аплодировал, и это огромная любовь и дань уважения Человеку, Мастеру, Творцу!
Сегодня в посёлке есть музей и концертный зал, Сиверская школа искусств носит его имя. Огромное число туристов посещало, посещает и будет посещать музей и посёлок. И будет жить его имя в грядущих днях и душах людей.
Владимир Николаевич Кузьмин, экс-глава администрации Сиверского поселения:
- Годы, посвященные трудовой деятельности в Сиверском, благодаря судьбе и творчеству И.И. Шварца стали началом времени прикосновения к роднику его высочайшего творчества. Это тот благословенный родник, который давал мне вдохновение и силы, уверенность и радость в жизни, делал чище и добрее. Я, как и многие сиверчане, лично знал Исаака Иосифовича, помню его и горжусь былой возможностью общения.
Дмитрий Сергеевич Румянцев, действующий глава администрации Сиверского поселения:
- Имя Исаака Иосифовича в Сиверской знают и ценят. Рядом с домом-музеем теперь находится концертный зал, который посещают с завидной периодичностью многие. Я не помню ни одного мероприятия, где бы зал был незаполненным.
Но, к сожалению, сам я лично не был знаком с Исааком Иосифовичем. Однако в моей жизни есть интересная история. Мой отец, Сергей Дмитриевич Румянцев, перевозил Исаака Иосифовича из Ленинграда в Сиверскую. Отец тогда работал шофёром в ОПХ «Память Ильича». Переезд запомнился отцу, особенно как они несли тяжёлый рояль! Эту историю я услышал, когда мне было примерно лет десять…
Исаак Шварц - это наша гордость. И огромное удовольствие испытываем мы, когда приезжают туристы, гости, друзья из других регионов, даже стран, и они знают имя Исаака Иосифовича. Уверен, что имя Шварца на Сиверской земле сохранится в веках.
Вспоминает учитель физики Сиверской гимназии Анатолий Моисеевич Гончаров:
- Я не силён в музыке, даже нот не знаю, кроме названий, естественно. Но на 500-летии Сиверской земли постоял в одном ряду с ним на ступенях кинотеатра (так организаторы торжества в этот особенный исторический день чествовали лучших жителей Сиверской – прим. автора). С нами рядом были С.И. Спиридонова, Ф. А. Ходжаев, Н.Д. Беляев,
В.К. Мартынов и И.И. Шварц. Потом в зале, за праздничным столом с нами вместе была Антонина Владимировна – супруга Шварца и певица Таисия Калинченко…
Однажды я был на встрече Исаака Шварца с Георгием Гречко. Было это в 2006 году. Они, оказывается, в одной школе в Ленинграде учились! В разное время, конечно. Шварц на восемь лет старше Гречко. Эта школа на Социалистической улице находится недалеко от 5-ти углов. Шварц весь сиял от удовольствия – ему Гречко вручил медаль Гагарина от имени Федерации космонавтики. Сам Шварц сказал, что впервые видит живого космонавта, хотя все космонавты с дублирующим экипажем обязательно смотрят перед стартом «Белое солнце пустыни», к которому он написал музыку. Некоторые видели этот фильм более десятка раз.
Уже после смерти Шварца познакомился я с Антониной Владимировной. Мы с ученицей делали работу, «Награждённый медалью Гагарина» называется, которую представляли на Чтениях им. Королёва.
А моё мнение о Шварце: это гений! Кстати, недавно был в его музее, привозил туда московскую гостью - Елену Сергеевну Лучицкую, она работает в Институте медико-биологических проблем, отвечает за некоторые медицинские эксперименты на МКС. В Сиверскую приезжала посмотреть игру «Космические умники и умницы», которую мы с Петром Бабенко проводим уже несколько лет.
Большим счастьем в своей жизни считает талантливая солистка Светлана Захарова встречу с музыкой Исаака Шварца, возможность прикоснуться к ней душой. Впервые она исполнила романс Шварца 11 лет назад, в мае 2012 года. Было это в Рождествено, в концертном зале усадьбы Набокова. На праздничном концерте Светлана исполняла романс «В нашем старом саду». «Музыка Шварца совершенно изменила мою жизнь», - призналась после концерта молодая солистка, ученица Елены Анатольевны Маляр и Ольги Борисовны Парфёновой. И хоть не пришлось Светлане при жизни композитора получить его поддержку и одобрение, жена Исаака Иосифовича, Антонина Владимировна Нагорная-Шварц сразу заметила Светлану, очень хорошо отозвалась о ее песенном даровании, и с тех пор Светлана – неизменная участница всех праздничных концертов на Гатчинской земле, где звучит музыка нашего великого земляка.
Публикацию подготовила Наталья Антонова