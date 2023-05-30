А вы записались в кружок?

В минувшую субботу, 27 мая, на Театральной площади развернули свои шатры девять образовательных учреждений Гатчины и района. Гости – дети и взрослые – знакомились с творчеством разных коллективов, принимали участие в мастер-классах, изучали буклеты и задавали вопросы. Свои программы на ярмарке представили спортивные школы города и района, Гатчинский центр информационных технологий, второй год в мероприятии участвует «Юнармия».

Гатчинская школа № 8, где успешно сочетается основное и дополнительное образование, представляла направления своей внеурочной деятельности. В этом учебном году в школе работало более 40 программ, пять педагогов школы получили звания лауреатов и победителей творческих конкурсов различного уровня. Образцовые коллективы школы – хореографическая студия «Солнышко» и хоровая школа «Апрель» – только за последний год завоевали 132 диплома победителей и призеров на 47 конкурсах.

Районный центр детского творчества предлагал на ярмарке мастер-классы «Творческая мастерская» и «Песочная фантазия», тренировку с юнармейцами, запуск авиамоделей. Также РЦДТ представил выставку детских рисунков, посвященную Году педагога и наставника.

Гатчинский центр информационных технологий продемонстрировал роботов, которых ребята собирают на занятиях.

В шатре Информационно-методического центра Нового Света проходил мастер-класс «Технология моды». Дети интересовались 3D-моделированием – как работают 3D-ручки и 3D-принтеры, участвовали в мастер-классе «Мультистудия» по работе в программе для создания мультфильмов.

Майская ярмарка, подготовленная комитетом образования, – это всегда праздник: с музыкой, выступлениями, награждениями и аплодисментами. Гостей и участников приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. За особые успехи и достижения педагогам, тренерам и их воспитанникам были торжественно вручены заслуженные награды. Свое мастерство на ярмарке демонстрировали танцоры, каратисты, гимнасты.

Праздник продолжался два часа, и за это время все желающие смогли ознакомиться с программами гатчинских учреждений дополнительного образования, где уже занимается более 21 тысячи ребят. Не откладывая дело в долгий ящик, многие сразу записывались в кружки, секции и студии через систему «Навигатор». И в новый учебный год – с новыми увлечениями.

Екатерина Дзюба