Летняя смена для юных музыкантов

- Уже второй год на базе нашей музыкальной школы будет проводиться летняя творческая смена, – рассказывает директор Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова Андрей Церр. – Первый раз после трехлетнего перерыва смена проводилась в школе в прошлом году и была посвящена народным инструментам. В этот раз мы выбрали направление «инструменты камерного оркестра». Самостоятельный детский камерный оркестр существует в школе третий год. И мы решили, что будет интересно дать новый импульс развитию этого направления и пригласили на летнюю смену детские музыкальные школы Москвы и Костромы, носящие имя Ипполитова-Иванова.

…Летняя творческая смена пройдет в Гатчинской музыкальной школе с 5 по 9 июня. Как рассказал Андрей Иванович, в Гатчину приедет часть камерного оркестра московской музыкальной школы и три костромича-скрипача.

- В общей сложности в летней смене примут участие более 40 учащихся и их преподаватели, – говорит Андрей Церр. – Также мы задействовали руководителей камерных оркестров музыкальных школ: гатчинского – Дмитрия Богданова и московского – Руслана Канеева. Программа, над которой они будут работать, объединит часть репертуара обоих коллективов, что, несомненно, принесет ребятам хороший опыт и творческое взаимообогащение. Кроме того, по традиции для участников летней творческой смены ипполитовцев пишет музыку московский композитор Наталья Хондо.

…Гатчинская музыкальная школа активно готовится к мероприятию. Программа будет очень насыщенной. 5 июня состоится открытие: возложение цветов к памятнику Ипполитова-Иванова, знакомство и концерт. Потом в течение всей смены – ежедневные репетиции по три с лишним часа. Руководители оркестров по очереди будут работать с коллективом.

- Это будет сводный камерный оркестр с элементами симфонического, – пояснил Андрей Иванович. – К струнным инструментам добавляются флейты, ксилофон, труба, фортепиано. Пианисты и трубачи участвуют как солисты оркестра при исполнении произведений, где есть соответствующие партии.

Конечно, на летнюю творческую смену соберутся наиболее одаренные ученики, в основном, в возрасте от 10 до 16 лет. Они же будут везде выступать с сольными номерами. В программе летней смены, помимо выступления на открытии и закрытии, – ежевечерние концерты на трех площадках: в Коммунаровской и в Вырицкой школе искусств, а также в музее Исаака Шварца. Это будут и сольные номера, и выступления небольших творческих коллективов, дуэтов. Например, из Костромы приезжают две скрипки и альт: к ним добавится виолончель – и составится квартет.

Каждый день для детей запланированы экскурсионные поездки: по пушкинским местам, в музей Исаака Шварца, в Гатчинский дворец. 9 июня – закрытие смены, и на заключительном концерте будет представлено выступление сводного оркестра трех школ, в том числе и с солирующими инструментами. Собственно, это и есть одна из главных целей, ради чего задумана творческая школа: подготовка совместного концертного выступления.

Екатерина Дзюба