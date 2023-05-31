Подвигом праведников укрепляется наше Отечество

Вот и в этом году в солнечный день сюда пришли не только взрослые, но и дети, чтобы еще раз услышать историю подвига наших дней. Отдать долг памяти воинам-мученикам пришли представители казачьего воинства, воевавшие в Донбассе, участники войн в Афганистане и Чечне.

Имя Евгения Родионова имеет особое значение для всех, кому выпала судьба столкнуться с войной в наши дни. Сейчас к небесному воинству присоединились и те, кто ушел воевать и погиб на Донбассе.

Панихиду воинам, за веру и отечество живот свой положившим, провел настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Карташевской, протоиерей Николай Груздев.

- Мы собрались здесь, чтобы снова отдать долг памяти простому русскому солдату, который совершил великий подвиг верности Богу и Отечеству нашему и отдал свою жизнь за эти святые понятия, - подчеркнул отец Николай.

Как напомнил священник, обычный пензенский парень Женя Родионов был призван в армию, как и положено, в 18 лет, осенью 1995 года. После подготовки был направлен в пограничный отряд особого назначения на границе Ингушетии и Чечни. 13 февраля 1996 года Женя вместе с тремя своими товарищами попал в чеченский плен. Три с половиной месяца ребята претерпевали жестокие пытки, издевательства и мучения. Наконец боевики предложили им способ остаться живыми — для этого нужно было отречься от трех вещей — от своей веры, от Родины, от своих родителей. Чтобы выжить, Евгению Родионову нужно было добровольно снять с себя нательный крест и принять мусульманство...

- Но это бы означало предательство - предательство самого дорогого, самого драгоценного, что есть у каждого нормального человека, - говорит отец Николай. - Если отнять у него эти святые понятия, то зачем тогда жить? Это очень страшный выбор между жизнью и смертью: или позорная жизнь с предательством и вечная смерть в аду, или славная смерть и память благодарных потомков и вечное блаженство в Царствии Небесном...

Евгений Родионов сделал свой выбор: он предпочел предательству мученическую смерть. 23 мая 1998 года его казнили под чеченским селом Бамут. В этот день Жене исполнилось 19 лет. Вместе с Женей сделали свой выбор и также приняли смерть трое его товарищей — таких же молодых ребят. Вот их имена: Александр Железнов, Андрей Трусов и Игорь Яковлев.

- И хотя их убили, на самом деле именно они одержали победу, потому что их не удалось сломить, - говорит отец Николай. - Тот день 23 мая совпал не только с днем рождения Жени, но и со светлым праздником Вознесения Господня. И это очень символично: несомненно души этих ребят вознеслись в этот день в Царство Небесное... В свое время Россию лишили национальной идеи, которая должна быть у каждого народа. Но, как сказал отец Андрей Ткачев, эту идею нельзя придумать, нельзя выдумать или сочинить. Её дает сам Господь каждому народу, каждой стране - как самое главное предназначение в истории. И России Он уже давно дал это предназначение — быть удерживающим от прихода в мир всякого зла... Простой русский солдат Евгений Родионов и все те воины, которых мы сейчас поминаем, и те, кто сейчас воюет на Донбассе — они как раз и исполняют роль удерживающего, которая предназначена нашей стране.

- Нам действительно не хватает сейчас национальной идеи, - говорит настоятель храма князя Владимира в Коммунаре иерей Алексей Дудин. - И ясными светилами в нашей жизни нам всегда сияют Господь, который ведет нас этим путем, и мученики, которые всегда указывают нам путь, которым нам следует идти. Этот простой мальчишка, не имея тогда понятия об этой национальной идее, но имея веру в Бога, нательный крест и любовь к своему Отечеству, победил силы ада. И это великая победа и залог того, что мы этот путь тоже пройдем и победим. Мы стоим сейчас на пути возрождения России. Надо будет – мы снова этот путь пройдем, с Божьей помощью, с Божьей милостью...

Участие в памятной встрече принял глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко.

- На сегодняшний день порядка тридцати человек из нашего поселения участвуют в СВО, - напомнил он. - Они выполняют свой воинский долг, охраняют нас. Есть люди, которые ушли в ЧВК, у нас не всегда есть данные по ним. Ребята служат, воюют, оберегают нас, а мы чем можем, помогаем им.

Несмотря на печальный повод, люди, собравшиеся на панихиду, ощущали гордость и радость от того, что не переводятся на Руси праведники, подвигом которых укрепляется наше Отечество.

Памятная встреча продолжилась в Карташевском клубе, где состоялся фестиваль военно-патриотической песни «За веру и отечество», посвященный памяти погибших воинов. Участие в концерте приняли Артём Пилипенко и ансамбль «Казачья доля», поэтесса Лариса Киселёва, поэт, автор-исполнитель Алексей Носов и Карташевский народный хор.

Юлия Лысанюк