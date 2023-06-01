Детский сад в Верево сдаётся «под ключ»

Работы начались летом 2020 года. Строительство шло по плану, но изменившаяся геополитическая обстановка заставила увеличить и сроки, и сумму контракта. Из-за тотального удорожания материалов пришлось делать корректировку сметы и продлевать контракт до ноября 2023 года. Основную финансовую нагрузку взял на себя областной бюджет – при участии средств Гатчинского района.

По мнению директора управления строительства Гатчинского района Игоря Ермолаева, генеральный подрядчик – Северо-Западное строительно-монтажное эксплуатационное управление – приложил все усилия, чтобы максимально быстро и качественно выполнить свою задачу в сложившихся обстоятельствах.

- Параллельно строительным работам шла корректировка проектно-сметной документации в связи с заменой импортного оборудования, которое планировалось по проекту, и поиском альтернативных вариантов стройматериалов ввиду дефицита, который возникал в процессе работы, – поясняет руководитель ООО «СЗСМЭУ» Дмитрий Пчеленков.

- Что пришлось заменить?

- Импортозамещение коснулось основных инженерных систем здания: насосных установок, слаботочных сетей, вентиляции. Мы применили исключительно то оборудование, которые хорошо себя зарекомендовало с точки зрения эксплуатации на аналогичных, построенных ранее объектах. Мы проводили аудиты инженерных систем и принимали решения совместно с заказчиком, замена получила подтверждение в Ленинградской областной госэкспертизе.

…Как рассказал Дмитрий Пчеленков, там, где сейчас вырос новый детский сад с благоустроенной территорией, три года назад был пустырь. Началось все с планировки участка и выноса сетей. Выкопали котлован, выполнили работы по устройству монолитной бетонной плиты, сделали гидроизоляцию, дренаж.

Дальше пошел конструктив, который представляет собой несущую монолитную железобетонную коробку каркасной системы с монолитными перекрытиями, с колоннами. Ограждающую конструкцию (в переводе со строительного – стены) облицевали минеральной ватой и сделали так называемый «мокрый фасад» – оштукатурили.

Давно завершены кровельные работы, проведены инженерные сети – отопление, вентиляция, водопровод, канализация, внутренние электрические и слаботочные сети, включая охранную и пожарную сигнализацию. Здание уже дважды перезимовало, и по результатам этого опыта строители сделали на крыше три дополнительных воронки (сверх проекта) для стока воды – на случай непредсказуемого количества осадков.

…Сейчас детский сад на улице Кутышева выглядит образцово: современное трехэтажное здание с аккуратными детскими площадками. Все продумано, распланировано и в единой цветовой гамме: горки, лесенки, качели, скамейки, навес для колясок и даже нарисованные гигантские карандаши, украшающие фасад. Внутри здания – те же пастельные тона, современные материалы и качественная отделка. Собственно, осталось только запустить туда клининговую компанию для тщательной уборки – и можно завозить мебель. Спортивный зал с мягким напольным покрытием и мини-скалодромом готов.

Обширная территория садика замощена и озеленяется. Администрация Веревского поселения, со своей стороны, привела в порядок дорогу, которая ведет к детсаду. Садик – в шаговой доступности от многоэтажек, хотя и на окраине, дорога к нему и парковка теперь закатаны в новый асфальт.

- Это очень важный момент, – подчеркнул Дмитрий Пчеленков. – В нашей практике были случаи, когда объект уже готов, а район не успевает сделать подъездные пути. А без этого невозможен ввод в эксплуатацию. В Гатчинском районе – все четко, заблаговременно.

Строительно-монтажные и отделочные работы завершены на 99,9%. В начале июня должна начаться работа по приемке объекта Госстройнадзором. Это орган исполнительной власти, который проверяет проектную документацию на соответствие нормативной. Особый акцент делается на пожарную безопасность и комфорт. Мы надеемся, что замечаний будет немного – наша компания построила уже не один объект в Ленобласти. После получения заключения о соответствии подадим комплект документов на ввод в эксплуатацию.

…В июле планируется завоз мебели в садик. Как заметил Игорь Ермолаев, ООО «СЗСМЭУ» – единственный подрядчик, а веревский детский сад – единственный объект, где в контракт входит и монтируемое, и не монтируемое оборудование. По сути, детсад сдается «под ключ»: «Мы стремимся полностью все закончить до конца лета, чтобы 1 сентября детский сад был готов к приему детей».

Напомним, садик в Малом Верево строится по госпрограмме «Современное образование Ленинградской области» и в рамках Народной программы «Единой России». Ход строительства контролируется депутатом Госдумы РФ Сергеем Яхнюком.

Екатерина Дзюба