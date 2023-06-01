Ленобласть открывает молодым дорогу на госслужбу

Завершился 13-й ежегодный конкурс для студентов на типовые должности государственной службы, не требующие стажа работы. Участниками конкурса стали 38 выпускников более десятка вузов самой разной направленности, таких как Северо-Западный институт управления РАНХИГС, ГАСУ, Университет им. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, СПб государственный экономический университет, Высшая школа экономики и другие.

Конкурсный отбор ― тестирование на знание законодательства и очное собеседование ― прошли 33 претендента. Они включены в кадровый резерв региона. По окончании обучения в вузах молодые специалисты могут быть приглашены на госслужбу.

Как отметил первый заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Алексей Григорьев, на конкурс приходят хорошо подготовленные выпускники, они меняют стереотипное представление о вчерашних студентах ― без опыта работы, это ― перспективные специалисты, востребованные в органах власти, способные развиваться и развивать дело, которое им будет доверено. Часть студентов уже в ходе собеседования получила конкретные предложения от профильных комитетов и подведомственных учреждений Администрации области.

Поручение регионам разработать предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Госсовета РФ, посвященного вопросам реализации молодежной политики.

Ленинградская область уже накопила значительный опыт по привлечению молодежи на госслужбу: конкурс для выпускников вузов на замещение типовой должности государственной гражданской службы специалиста первой категории, не требующей опыта работы, проходит в регионе с 2011 года. За это время по результатам данного конкурса в администрацию региона были трудоустроены 144 молодых специалиста.