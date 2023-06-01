Суд заставит маршрутки принимать банковские карты?

С этого года проезд в петербургской маршрутке подорожал на пять рублей, что само по себе не критично, но в сочетании с необходимостью платить наличными проблематично: проезд стоит 105 рублей. Мелочь не выдает ни один банкомат, безнал распространен повсеместно, включая уличные палатки и такси, но водителю в «сотке» или «восемнадцатом» – вынь да положь пять рублей. Иначе, где он наберет на всех сдачи?

Гатчинцы, которые каждый день ездят в Петербург на учебу или на работу в маршрутке, собирают мелочь, копят сторублевки и воспринимают отсутствие безналичных расчетов как издевательство.

…Редакция «Гатчинской правды» обратилась за разъяснениями в Роспотребнадзор и получила ответ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. Ответ порадовал.

В соответствии с частью 1 статьи 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», говорится в письме, продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ, услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов – по выбору потребителя.

С 1 июля 2021 года такую возможность оплаты должен обеспечивать каждый исполнитель, у которого выручка за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Федеральной налоговой службы РФ, ООО «Транс-Балт» не является микропредприятием, выручка за год – больше 20 миллионов, таким образом, перевозчик обязан обеспечить возможность оплаты услуг с использованием национальных платежных инструментов – то есть банковских терминалов. Административная ответственность за неисполнение этой обязанности предусмотрена частью 4 статьи 14.8 КоАП РФ.

В связи с неоднократным поступлением обращений граждан в отношении перевозчика ООО «Транс-Балт» Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области принято решение о направлении искового заявления в Гатчинский городской суд – в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц (пассажиров).

Гатчинский суд позицию Роспотребнадзора поддержал в полном объеме и удовлетворил исковые требования: решением суда компания «Транс-Балт» обязана обеспечить возможность оплаты путем наличных расчетов или с использованием на-

циональных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт – по выбору потребителя. Т.е. способ расчетов в маршрутке должен выбирать пассажир: платить купюрами, мелочью или банковской картой.

«Транс-Балт» решение обжаловал, но Ленинградский областной суд в апелляционной жалобе отказал и решение Гатчинского суда оставил без изменений.

Как гласит документ, полученный редакцией от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Ленинградской области, «с учетом продолжающегося поступления аналогичных жалоб в отношении перевозчика, Управлением инициируются мероприятия, направленные на принудительное исполнение судебных решений».

Ждем, когда принудят, а пока – копим мелочь.

Екатерина Дзюба