В Гатчине перекроют движение в связи с ЗаБегом
4 июня 2023 года с 8.00 до 14.00 по маршруту полумарафона в Гатчине будет ограничено движение автотранспорта.
Рубрики: Спорт
С 8.00 до 14.00 перекрыты улицы:
- проспект 25 Октября от Чкалова до 7 Армии (проезды по Чкалова и 7 Армии открыты);
- улица Хохлова (от проспекта 25 Октября до ул. Крупской);
- улица Крупской от ул. Хохлова до ул. 7 Армии (проезд по 7 Армии открыт);
- ул. Радищева (от проспекта 25 Октября до ул. Карла Маркса (проезд по К. Маркса открыт);
- Госпитальный переулок (от проспекта 25 Октября до Радищева);
- улица Красная (от ул. Соборной до Госпитального переулка).
Просим с пониманием отнестись к проведению Всероссийского старта и заранее спланировать свои маршруты.
Приглашаем поддержать участников!
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