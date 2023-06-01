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В Гатчине перекроют движение в связи с ЗаБегом

4 июня 2023 года с 8.00 до 14.00 по маршруту полумарафона в Гатчине будет ограничено движение автотранспорта.

Рубрики:  Спорт

С 8.00 до 14.00 перекрыты улицы:

- проспект 25 Октября от Чкалова до 7 Армии (проезды по Чкалова и 7 Армии открыты);

-  улица Хохлова (от проспекта 25 Октября до ул. Крупской);

- улица Крупской от ул. Хохлова до ул. 7 Армии (проезд по 7 Армии открыт);

- ул. Радищева (от проспекта 25 Октября до ул. Карла Маркса (проезд по К. Маркса открыт);

-  Госпитальный переулок (от проспекта 25 Октября до Радищева);

- улица Красная (от ул. Соборной до Госпитального переулка).


Просим с пониманием отнестись к проведению Всероссийского старта и заранее спланировать свои маршруты.

Приглашаем поддержать участников!