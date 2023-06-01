В Гатчине перекроют движение в связи с ЗаБегом

По соседству с деревянной белочкой из сказки о царе Салтане, которая поселилась в Приоратском парке на ели у Водонапорной башни в прошлом году, появится новый сказочный всеми известный герой. Кто именно станет новым соседом белочки во время познавательной викторины "Загадки Лукоморья" узнают участники детской игровой программы, посвященной 224-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.