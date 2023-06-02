Ежегодные «Сырные бега» в Гатчине - состоялись!

Дети в парах соревновались, кто быстрее докатит сырную голову до финиша. Самым маленьким участникам помогали их мамы и бабушки, ведь 1 июня - это еще и День родителей!

Все участники получили вкусные призы: за первое место - большой сборный приз в фирменном пакете «Как сыр в масле», за второе место - поощрительный приз, коробочку конфет «Шустар».

Все участники праздника оценили угощения: вкусные дегустации мясной, молочной и кондитерской продукции от «Фабрики качества», «Старой станицы», Псковского ГМЗ, Гатчинского хлебокомбината, «Сладкого фургона», ИП Квирквия.

Раздача мороженого от «Южного полюса» и фруктового льда от «Питерского мороженого» сделала этот праздник незабываемым и особенно ярким.

Призы для маленьких участников получились интересными и вкусными благодаря КДВ, ТД Ивановых, "Юсте", Ломоносовскому МК, "Галактике" и Новгородской кондитерской фабрике.

Ждем всех на «Сырных бегах» в следующем году!