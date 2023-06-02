В Сяськелево открылся «Солнечный» сквер

Сквер безусловно станет местом притяжения жителей. Местная детвора уже облюбовала новые игровые площадки, горки, качели и лесенки.

В первый день лета в Сяськелево состоялся праздник по случаю открытия нового сквера – с музыкой, песнями, танцами в исполнении творческих коллективов Сяськелевской школы искусств, Информационно-досугового центра, Пламенской средней школы. Работала детская «библиотека под открытым небом». Особую праздничную атмосферу создавали юные танцоры в ярких костюмах и кокошниках. Присутствовал и главный символ Сяськелевского поселения – матерый бык в исполнении ряженого.

Жителей и руководство поселения поздравили почетные гости – глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

- Новое общественное пространство – это логичное продолжение тех мероприятий по благоустройству, которые проводит администрация Сяськелевского поселения и совет депутатов – при государственной поддержке, – отметила Людмила Нещадим в своем приветственном слове. – Сейчас в поселении в рамках комплексного развития сельских территорий благоустраивается еще одно пространство, которое будет завершено в этом году. Несмотря на скромный бюджет, планов у поселения очень много: это и капремонт многоквартирных домов, и замена теплотрассы. Вместе мы – сила, и когда мы объединяем наши желания и нашу волю, однозначно есть результат!

Главы администраций – Гатчинского района Людмила Нещадим и Сяськелевского поселения Елена Федорова - перерезали символичную алую ленту, кусочками которой быстро завладели дети, на память, и «Солнечный» сквер был открыт.

Новый сквер – это современное удобное и эстетичное пространство. При проектировании были учтены пожелания жителей по функциональному наполнению территории. Главная задача проекта – создание комфортной территории: освещенный тротуар, парковка, небольшая площадь с арт-объектами «Сердце Сяськелево» и «Деревья», скамейка для отдыха.

В стороне от площадки, ближе к жилым домам, на современном покрытии установлено детское игровое и спортивное оборудование: канатная конструкция, полоса препятствий, качели, мини-карусели.

Важная составляющая проекта – озеленение: вдоль тротуара посадили шаровидные ивы, вокруг площадок – сирень и дерен белый. Дополнительно администрация приобрела туи, придающие любой территории декоративный вид. Новый сквер стал настоящим подарком жителям Сяськелево. Довольны все, от мала до велика.

…Общественная территория для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выбиралась путем голосования. Более 90% жителей Сяськелево выбрали «Солнечный» сквер. По числу голосов он обошел территорию «за детским садом» и «около муниципальной бани».

Проектировщиком нового сквера выступил Центр компетенций Ленинградской области, архитектор – Рита Шагеева. Финансировался проект из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Подрядчик – ПСК «Питер Строй» – выполнил работы досрочно, за что и удостоился особой признательности от сяськелевской администрации и жителей.

Екатерина Дзюба