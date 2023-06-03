В Приоратском парке Гатчины поселился пушкинский Кот учёный

Сегодня между Водонапорной башней и озером Филькино поселился новый персонаж – Кот ученый. Он живет по соседству с Белочкой из «Сказки о царе Салтане», которая в прошлом году во время Пушкинского праздника прописалась в домике на большой ели.

Это детище Паркового агентства Ленинградской области и мастеров петербургской компании «Древландия». На вопрос - почему именно Кот, организаторы презентации арт-объекта рассказали, что "мозговой штурм" проводили всем творческим коллективом и, глядя теперь, как радуется детвора, видимо, попали в самую точку.

С другой стороны, в Год педагога и наставника и сказочный персонаж должен быть тематический и только самый достойный. Пушкинский Кот ученый умен без всякого сомнения. Теперь его можно повстречать и в Приоратском парке Гатчины.

Кот ученый в шапочке магистра важно читает книгу, сидя на высоком дубу с золотой цепью. Кот сидит очень высоко – в его книгу не заглянуть, а вот обнять дуб, чтобы напитаться силой знаний, – можно.

Первыми с Котом ученым познакомились юные гости парка. Парковое агентство и Центр досуга и развития «Акуна Матата» подготовили для них интерактивную игру и викторину «Загадки Лукоморья». Малыши соревновались, кто лучше знает детские произведения Александра Сергеевича. Игровая программа продолжилась показом мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина.

Татьяна Можаева