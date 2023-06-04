Гатчина приняла ЗаБег.РФ

В этом году, несмотря на проливной дождь, гатчинский забег стал самым массовым — на старт зарегистрировались 1046 человек. Наиболее многочисленная дистанция — на 5 км: на старт вышли 334 участника, 322 человека преодолели 1 км, на дистанцию 10 км заявились 265 спортсменов, а самую длинную дистанцию в 21.1 км покорили 125 человек.

На торжественной церемонии участников забега приветствовали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и заместитель председателя областного комитета по физической культуре и спорту Оксана Лагода. Был зачитан приветственный адрес участников губернатора региона Александра Дрозденкою

«Столица Ленинградской области рада вновь принять у себя у себя одно из самых значимых событий в спортивном календаре нашего региона. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» - замечательный пример того, как спорт может объединять людей самых разных возрастов и вдохновлять все большее число, прежде всего молодых граждан вести активный, здоровый образ жизни», - отметил глава региона.

Победителем Всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» на самой большой дистанции 21.1 км среди женщин стала Екатерина Мигунова из Всеволожского района. На втором месте – спортсмена из Гатчинского района Наталья Нещерет.

Чемпионом среди мужчин стал бегун из Петропавловска-Камчатского Николай Дедуренков. «Эмоции потрясающие, не ожидал, что смогу победить. Мероприятие совпало с отпуском, решил, что обязательно нужно принять участие», - рассказал Николай Дедуренков.

На дистанции 1 км среди женщин и мужчин первыми пришли участники из Ленинградский области — Евгений Шалов и Анна Смирнова (Гатчина).

На дистанции 5 км чемпионами стали Александр Павлинин из Ленинградской области и Мария Бабич из Санкт-Петербурга. На третьем месте среди мужчин – гатчинский спортсмен Артем Рыков.

Первыми на дистанции 10 км стали Никита Спиридонов из Санкт-Петербурга и Елена Скоблина из Москвы.

В командном зачёте 1 место занял Выборгский район, на 2 месте - Гатчинский район, а замыкает тройку лидеров Бокситогорский район.





Фото организаторов, участников и комитета по физической культуре и спорту Ленобласти