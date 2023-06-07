Абитуриенты Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут отправить документы для поступления по почте

Отправить документы для поступления можно из любого почтового отделения письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. В прошлом году за июнь-июль клиенты отправили 310 600 таких отправлений. Всего с начала 2023 г. их было более 620 000.

Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России.

«Для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS. Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в почтовом отделении, с помощью мобильного приложения или официального сайта Почты России. Онлайн клиенты также могут рассчитать стоимость услуги», – отметила заместитель директора по коммерческой деятельности макрорегиона Северо-Запад Почты России Наталья Парфёнова.





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