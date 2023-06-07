Герои СВО получат землю в Ленинградской области
Ленинградская область первой в России выполнила поручение президента РФ Владимира Путина о бесплатном выделении земельных участков отличившимся участникам специальной военной операции.
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Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, был принят сегодня сразу в трех чтениях Законодательным собранием Ленинградской области.
«Ленинградская область в опережающем порядке приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны РФ.
Проект закона разработали еще весной, а сегодня мою инициативу поддержали депутаты законодательного собрания. Рекомендация президента РФ Владимира Путина принята к исполнению», – прокомментировал Александр Дрозденко.
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